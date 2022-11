Raymond Johansen om Trond Giske og Nidaros: – Viktig at det ikke drenerer andre lokallag

Trond Giskes nye Ap-lag Nidaros opplever eventyrlig medlemsvekst – fra hele landet. Det bekymrer Oslos byrådsleder Raymond Johansen.

Trond Giske under et medlemsmøte i Nidaros sosialdemokratiske forum i Trondheim onsdag. Der var oppmøtet stort.

12 minutter siden

– Det som gjør et parti til et folkeparti, er nettopp det å være der folk er og være et bostedslag, fastslår Raymond Johansen.

Fra rådhuset i Oslo observerer han paradokset «alle» snakker om i Arbeiderpartiet for tiden: Mens moderpartiet stuper og stuper på målingene, opplever Trond Giskes nye lokallag Nidaros en medlemsvekst av en annen verden. På ett år har lokallaget vokst fra 16 medlemmer til å bli Arbeiderpartiets største lag med over 2000 medlemmer.