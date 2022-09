Tidlig i morgentimene i går fikk Støre beskjed om eksplosjonene. Slik svarer han kritikerne om hva regjeringen gjorde.

Regjeringen fikk beskjed om eksplosjonene i Østersjøen tirsdag morgen. Nå svarer statsministeren på hva regjeringen har gjort for å trygge norske installasjoner.

Støre mener uttalelsen til Aasland om at selskapene har ansvar for sikkerheten er riktig.

28. sep. 2022 10:54 Sist oppdatert 12 minutter siden

Eksplosjonene på gassledninger i Østersjøen har det siste døgnet skapt frykt for at norske olje- og gassinstallasjoner skal bli angrepet. Gassledningene fra Russland til Tyskland ble mandag utsatt for eksplosjoner.

Mange mistenker Russland for å stå bak. Spørsmålet er nå om også Norge er truet.

Olje- og energiminister Terje Aasland gikk tirsdag først ut og sa at det er selskapene som har ansvaret for sikkerheten. Det høstet mye kritikk. Senere kom han med ny melding om at Norge har hevet beredskapen.

Statsminister Jonas Gahr Støre forklarer kommunikasjonen slik:

– Begge deler er riktig. Det er selskapenes ansvar, og det er viktig at de som har ansvaret tar det. Det gjør de i nært samarbeid med nasjonale myndigheter, og det presiserte også energiministeren. Derfor hadde vi i løpet av gårsdagen, etter at vi fikk nyhetene fra Østersjøen, forsterket kontakt med Politidirektoratet, Forsvaret, etterretningstjenesten og PST, sier Støre til Aftenposten.

– Eksplosjonene skal ha skjedd på mandag. Når fikk regjeringen beskjed?

– Tidlig i morgentimene tirsdag.

– Og hva gjorde dere da?

– Vi fikk inn rapporter fra Østersjøen, for å få kartlagt hva det var. Vi fikk også rapporter om at det var registrert eksplosjoner på norske sensorer.

Støre sier han deretter hadde et møte med Politidirektoratet, Forsvaret, etterretningstjenesten og PST midt på dagen.

Følger med på sjøen, i luften og på nettet

Støre vil ikke gå i detaljer på hva det vil si at beredskapen er hevet. Han peker på at Norge har mange installasjoner på land, plattformer og rørledninger.

– Det kan handle om å følge med på det som skjer på sjøen, i luften og på nettet. Det er selskapene som eier og driver som har hovedansvar.

– Hvilken kontakt har dere med Sverige og Danmark?

– Det er kontakt mellom fagmyndighetene, etterretningstjenestene og jeg hadde direkte kontakt med Magdalena Andersson og Mette Fredriksen på telefon, sier han om sine nordiske statsministerkollegaer.

Aftenposten snakket tirsdag med orlogskaptein og forsker Tor Ivar Strømmen. Han mener ansvaret for sikkerheten på den norske sokkelen faller mellom flere stoler.

– Er du trygg på at beredskapen er god nok?

– Beredskap er alltid en avveining opp mot hva som er utfordringene. Det må man gjøre fortløpende. Vi ser at det er høy oppmerksomhet om sikkerhet og beredskap. Vi har en omfattende industriinfrastruktur på land, på sokkelen og på havbunnen. I løpet av gårsdagen forsterket vi kontakten mot politi, forsvar og naboland for å forsikre om at vi har høy sikkerhet.

En grunn til at man fykter at norsk gassledninger skal bli rammet er fordi Norge er den største leverandøren av gass til det europeiske kontinentet. Til VG vil han ikke fastslå at det er russerne som står bak.

– Er det nærliggende å tenke at det er russerne som står bak?

– Jeg vil ikke trekke noen slutninger om det. Det som er sikkert er at situasjonen i Ukraina har satt energisituasjonen i et sterkere lys. Gass er en veldig viktig dimensjon av den konflikten, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til VG.