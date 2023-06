Bjørnar Moxnes om brilletyveriet: – Jeg burde ha gått rett tilbake og sett butikkpersonalet i øynene. I stedet tok jeg av lappen og la brillene i bagasjen.

– Jeg fikk panikk og ble redd for hvordan det ville se ut om jeg gikk tilbake til butikken – hva ville de tenke om meg? skriver nå Bjørnar Moxnes på Facebook.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes er tatt for tyveri på Gardermoen flyplass etter han tok med et par solbriller ut av butikken. Vis mer

Aftenposten skrev tidligere i dag at Rødt-lederen er blitt tatt for brilletyveri på Oslo lufthavn.

I kveld la Bjørnar Moxnes ut en lengre beklagelse på sin egen Facebook-profil. Der skriver han at han fikk «panikk og ble redd». Se posten nederst i saken.

«Da vi gikk for å spise oppdaget jeg hva jeg hadde i lommen. Jeg fikk panikk og ble redd for hvordan det ville se ut om jeg gikk tilbake til butikken – hva ville de tenke om meg? Ville de tro meg? Og det er her jeg gjør en ny tabbe. Jeg burde ha gått rett tilbake og sett butikkpersonalet i øynene. I stedet tok jeg av lappen og la brillene i bagasjen», skriver Rødt-lederen.

– Utrolig pinlig

Moxnes skriver videre at «dagens sak fra Gardermoen for to uker siden er utrolig pinlig».

Han skriver at han mener politiet har gjort jobben sin, og at det er han som har gjort feil.

«Jeg har dårlig samvittighet og vil få ut hele forløpet så godt jeg husker det», skriver Bjørnar Moxnes. Han skriver videre at han var på en privat reise på vei til et bryllup.

«I en av butikkene kikket jeg på solbriller, og tok med et par jeg likte og lurte på om jeg skulle kjøpe, som jeg la på toppen av bagasjen i bagasjetrallen, mens jeg og kjæresten min så på andre briller. Det var her jeg på et tidspunkt må ha tenkt at det var mine egne briller eller ikke tenkt i det hele tatt og lagt dem i lommen», skriver Rødt-lederen.

– Jeg ble utrolig flau

Ifølge Moxnes oppdaget han brillene da han satt og spiste en liten stund senere. Det var da han tok av lappen og la brillene i bagasjen.

«Jeg rakk aldri å tenke hva jeg skulle gjøre videre med alt dette, for etterpå kom en vakt bort og spurte etter brillene. Jeg ble utrolig flau. Da var det ikke rom for noen bortforklaringer, det var bare å ta konsekvensene», skriver Bjørnar Moxnes.

«Jeg betalte for brillene og har vedtatt forelegget på 3000 kroner som jeg mottok i dag. Mitt ønske har vært å gjøre opp for meg. Jeg har jo gått ut av en butikk med briller uten å betale, jeg skjønner hvordan det ser ut og derfor ville jeg fortelle om det», avslutter han.