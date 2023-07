Avgifter og gebyrer har skutt i været mange steder. Her er Høyres fem grep for å gjøre noe med det.

– Vi skal være veldig bevisst på at dette faktisk er en stor byrde for innbyggerne, sier Høyres byrådslederkandidat i Bergen.

Denne gjengen kan ta makten i landets største kommuner. Vis mer

Personlig økonomi seiler opp som en av de viktigste sakene i årets valg. Mange merker økte priser og høyere rente. I mange kommuner har dessuten avgiftene økt kraftig.

Kommunale avgifter og gebyrer avgifter og gebyrerSSB beregner årsgebyr for ulike type tjenester gitt en bolig på 120 kvm. Ikke alle husstander benytter seg av alle tjenestene. Det vil påvirke den endelige regningen. har i snitt steget med 39 prosent i Norge siden 2016. I samme periode har prisstigningen vært 25 prosent.

Det er imidlertid store forskjeller mellom kommunene. I Oslo har økningen vært betydelig større enn landssnittet.

Skal vi tro meningsmålingene vil flere kommuner få en ordfører fra Høyre etter valget. Det ligger også an til maktskifte i flere av de store byene, som i dag er styrt av partier på venstresiden.

Nå lanserer Høyres toppkandidater fem grep som skal stoppe veksten i avgifter og gebyrer.

– Gebyr- og avgiftspolitikken er noe som ofte går under radaren, sier Christine Meyer. Hun vil gjerne bli byrådsleder i Bergen.

Meyer peker på at mange av de kommunale tjenestene finansieres via prinsippet om selvkost.

– Da er det liksom bare å velte det over på innbyggerne, sier hun.

Meyer mener politikerne bryr seg for lite. Hun lover en endring.

– Vi skal være veldig bevisste på at dette faktisk er en stor byrde for innbyggerne.

Kan ikke love nedgang

Men betyr det at avgiftene vil gå ned med henne som byens øverste sjef? Ikke nødvendigvis.

Avgiftene dekker blant annet vann og avløp. Klimaendringene vil føre til våtere vær.

– I Bergen vil det faktisk regne enda mer enn det gjør i dag. Vi har store utfordringer med overvann. Vi har mye gamle rør, sier hun.

Da må det investeres. Meyers plan er å ha en streng kontroll på investeringene. Hun viser til blant annet et renseanlegg som ble mye dyrere enn planlagt.

– Det skal ikke være en dobling av kostnadene. Det holder ikke, sier hun.

Høyre tar nå til orde for at alle store prosjekter i kommunene skal gjennom en ekstern kvalitetssikring. Den skal være like grundig som statens system.

Kommunene skal alltid vurdere om prosjekter kan gjennomføres på en rimeligere måte. De skal også alltid vurdere en strengt bindende kostnadsramme på hvert prosjekt.

Det skal hindre store kostnadssprekker, slik vi har sett mange steder i Kommune-Norge.

Vannforsyning til besvær

En solid kostnadssprekk på ny vannforsyning er en av årsakene til at de kommunale avgiftene har skutt i været også i Oslo.

Eirik Lae Solberg håper å kaste Raymond Johansen (Ap) ut av byrådslederens kontor.

I Oslo er det lagt opp til at vann- og avløpsgebyret skal dobles frem mot 2026.

– Vi må klare å styre prosjektene bedre. I en vanskelig økonomisk tid, må vi være veldig opptatt av at kostnaden for innbyggerne blir lavest mulig, sier Solberg.

– Har ikke Høyre et medansvar for at det trengs ny vannforsyning, i og med at dere styrte byen i mange år uten å sette i gang et slikt arbeid?

– Alle partier som har styrt Oslo har et medansvar for det. Det skjedde ikke noe med det før Mattilsynet truet med dagbøter. Da tok dagens byråd initiativ til det. Men når vi først gjør det, så må vi sørge for å holde kostnadene under kontroll, sier Solberg.

Han mener de siste årene har vist at det er helt nødvendig med en uavhengig kvalitetssikring av store investeringer.

– I Oslo er det et problem at de etatene som har ansvaret for å gjennomføre et prosjekt, også har ansvaret for å kvalitetssikre anslagene for hva det vil koste, sier han.

Fakta Høyres fem grep for å holde avgiftene nede 1. Alle kommuner ha et system for ekstern kvalitetssikring av store prosjekter. Det skal være minst like grundig som statens system. 2. Kommunen skal alltid gjennomføre grundige analyser av kostnad og nytte av nye prosjekter. Ett spørsmål skal være: Kan målene ivaretas med rimeligere tiltak? 3. Kommunene skal alltid vurdere om «design to cost» kan brukes ved planlegging og gjennomføring av prosjekter. Det vil si en strengt bindende kostnadsramme. 4. Det skal være gode programmer for vedlikehold. «Vi må ta vare på det vi har, så vi slipper å bygge nytt». 5. Konkurranseutsette tjenester som renovasjon der det kan bidra til lavere kostnader og minst like god kvalitet. Et alternativ er interkommunale samarbeid for å oppnå stordriftsfordeler. Vis mer

Vil betale ned gjeld

Det finnes også andre grep som kan få ned avgiftene.

I Oslo foreslo Høyre i revidert budsjett å bruke nesten 1 milliard kroner til å betale ned Vann- og avløpsetatens gjeld. Et slikt grep ville ført til litt lavere avgifter.

– Vi bør gjøre det vi kan for å holde gjelden nede. Økningen er så voldsom at det rammer folks privatøkonomi steinhardt, sier Solberg.

Han sier partiet vil ta lignende grep hvis det er økonomisk handlingsrom for det de neste årene.

Høyre vil også gjøre noe med eiendomsskatten i flere av storbyene.

– Vi ønsker å redusere, og på sikt fjerne, eiendomsskatten. Vi begynner med å heve bunnfradraget, sier Solberg om Oslo.

I Stavanger vil Høyre fjerne den helt. I Bergen og Kristiansand vil de redusere den. I Tromsø er løftet å ikke øke den.