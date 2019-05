– Det nye regjeringskvartalet skal være et fyrtårn for demokratiet. La det også bli et fyrtårn for et ryddig arbeidsliv, krever Oslos byrådsleder Raymond Johansen og stortingsrepresentant Arild Grande (Ap).

– Prisverdig initiativ, men vi følger Statsbygg-modellen, svarer kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H).

I forbindelse med gjenoppbyggingen av regjeringskvartalet – et prosjekt som koster rundt 30 milliarder kroner over nærmere ti år – ber de nå statsminister Erna Solberg bruke «Oslo-modellen» i anbudsprosessen.

– Vil regjeringen ved byggingen av det nye regjeringskvartalet sikre at Statsbygg legger Oslo-modellen eller like strenge seriøsitetsbestemmelser til grunn ved utlysing av sine anbud, og vil regjeringen sikre at alle statlige aktører benytter slike seriøsitetsbestemmelser? lyder spørsmålet.

Oslo-modellen, som det rødgrønne byrådet har innført i hovedstaden, stiller en rekke krav knyttet til faste ansettelser, sikkerhet, lønn og tariffspørsmål for å være deltager i anbudskonkurranser.

– Oslo kommune går i front i kampen mot arbeidslivskriminalitet og sørger for et anstendig arbeidsliv, sier Johansen.

– Det Oslo gjør, er et forbilde for resten av landet. Det smitter over og bidrar til et mer seriøst og ryddig arbeidsliv, sier Grande.

– Før vant billigste anbudet

Bygg- og anleggsbransjen har vært preget av arbeidslivskriminalitet og skattesnusk, innleid og ufaglært arbeidskraft, sosial dumping og salg av ID-kort som gir adgang til å arbeide på byggeplass.

Oslo kommune kjøper varer og tjenester for 27 milliarder kroner i året. Ifølge Johansen har Oslo-modellen gitt «utrolig gode resultater».

– Vi bruker innkjøpsmakten i Oslo kommune. Staten har enorme muligheter til å påvirke arbeidsmarkedet i positiv retning akkurat slik vi gjør med Oslo-modellen. Tidligere har konkurransen virket slik at det billigste anbudet får oppdraget. Det går ut over seriøse arbeidsgivere som ønsker å opptre ryddig, sier Johansen.

– Da har man prioritert det useriøse arbeidslivet. Nå har regjeringen en mulighet til å gjøre noe med det, legger Grande til.

Johansen: Moralsk forpliktelse

Ifølge Raymond Johansen har staten også en moralsk forpliktelse til å følge standarden Oslo kommune har satt for egne byggearbeider.

– Når staten bygger i Oslo, kan den ikke stille mindre krav enn Oslo selv. Da undergraver den vårt arbeid og kravene Oslos innbyggere har satt til arbeidslivet i egen kommune, sier han.

Fakta: Dette er de viktigste elementene i Oslo-modellen: De som jobber for kommunen, skal være fast ansatte med minimum 80 prosent stilling.

Krav om 50 prosent fagarbeidere og minimum 10 prosent lærlinger i kontraktene.

Krav om tarifflønn mellom oppdrag.

Nøkkelpersoner i prosjektet skal forstå norsk.

Forbud mot kontant betaling for å motvirke svart økonomi.

Krav om betaling av lønn til den enkeltes bankkonto.

Krav om yrkesskadeforsikring.

NHO:

Nina Melsom, direktør for arbeidsliv i NHO, sier at det er viktig at de seriøse ikke blir fortrengt til fordel for de useriøse aktørene.

– Jeg vil støtte dem i at det er viktig at stat og kommunene bruker sin innkjøpsmakt til å bygge et seriøst arbeidsliv, sier Melsom.

Hun sier at det er viktig at vilkårene som blir satt, er mulige å anvende.

– Våre bedrifter jobber i flere kommuner. Derfor vil det være en fordel med regelsett som er landsdekkende. I lys av dette vil det være verdifullt med en evaluering av hvordan Oslo-modellen fungerer i praksis, sier hun.

– Statsbygg vil ta sitt ansvar

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) svarer at det er et «prisverdig initiativ på et viktig tema».

– Men det er nok sånn at Statsbygg er kommet mye lengre enn det Raymond Johansen har fått med seg. Flere av bestemmelsene i Oslo-modellen stammer fra Statsbygg, på samme som Statsbygg ser hen til de omforente bestemmelsene i Oslo-modellen, sier hun.

– Det er bra at vi alle jobber for et mer seriøst arbeidsliv, og Statsbygg vil ta sitt ansvar, forsikrer hun.

Ifølge statsråden samarbeider Statsbygg veldig godt med Oslo kommune og andre byggherrer og har identiske sikkerhets-, helse- og arbeidsmiljøkrav og like krav om betaling til bank.

– Oslo-modellen har høyere krav til blant annet bruk av lærlinger, og den krever minimum ett ledd underleverandører mot to ledd i staten?

– Statsbygg har litt lavere prosentsats, men går litt lengre på andre områder. Og Statsbygg har innsynsrett og kan foreta inspeksjon i hele kjeden.

– Vil dere følge Oslo-modellen?

– Det blir Statsbygg-modellen. Og den har i seg mye av det Oslo har, avslutter Mæland.