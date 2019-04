Stortingets direktør: – Vi har gjennomgått alvoret i saken

– Vi har hatt møte med Hege Liadal i dag. Vi har i dette møtet gjennomgått alvoret i denne saken, skriver Stortingets presseavdeling i en e-post på vegne av Stortingets direktør Marianne Andreassen.

Liadal landet tidlig torsdag morgen på Oslo Lufthavn etter å ha vært på delegasjonsreise i Qatar.

Tirsdag ettermiddag avslørte Aftenposten at Liadal har levert fiktive reiseregninger til Stortinget. I reiseregninger for over 60.000 kroner har Aftenposten funnet at Liadal har vært et annet sted enn det hun har oppgitt, eller at hun har fått penger for å ha vært hjemme, på hytta eller på private reiser.

Liadal erkjenner at hun har levert reiseregninger for reiser hun aldri har vært på. Hun forklarer delvis Aftenpostens funn med at planlagte reiser er blitt avlyst, men at hun da likevel har levert detaljerte reiseregninger fordi planene lå i kalenderen. I andre tilfeller forklarer hun at hun har levert regninger på feil datoer.

Stortinget vurderer reaksjoner

– Liadal ønsker å komme tilbake med ytterligere forklaringer på noen punkter i løpet av dagen. Vi avventer nå dette før vi vil ta stilling til mulige reaksjoner, skriver Stortingets administrasjon i e-posten.

Onsdag tok flere til orde for at saken burde politianmeldes. Dette har Liadal så langt ikke kommentert. Hun har også bare svart skriftlig på saken om at Stortingets administrasjon allerede før jul oppdaget en rekke feil ved kjøregodtgjørelser Liadal hadde krevd refundert.