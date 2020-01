Høie vil ikke ha forbud mot gentesting

Salg av genetiske selvtester på internett er i kraftig vekst, og Bioteknologirådet ønsker å forby foreldre å genteste egne barn, men et slikt forbud er ikke aktuelt, svarer regjeringen. Det skriver Vårt Land.

I arbeidet med ny bioteknologilov leverte Bioteknologirådet i september et omfattende høringssvar der de mener genetiske undersøkelser av barn og andre uten samtykkekompetanse kun skal være tillatt i helsevesenet og kun der testene kan ha medisinsk nytte for seg.

– Større tro på opplysning

Rett før jul sendte helseminister Bent Høie over endringene i ny bioteknologilov til Stortinget. Der kommer det frem at Høie og regjeringen ikke ønsker å endre retten foreldre har til å genteste egne barn med tester som blir kjøpt via internett.

Statssekretær Inger Klippen (H) sier til Vårt Land at de har større tro på opplysning enn forbud og straff. Hun sier Helsedirektoratet skal informere om de problematiske sidene ved hjemmetesting.

Helsedepartementet advarer mot denne typen gentester. Klippen sier testene har varierende kvalitet og de kan gi svar som blir svært vanskelige å håndtere.