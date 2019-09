– 6,4 prosent!

I tre sekunder er det helt stille på bompengepartiets valgvake i Oslo. Så braker jubelen løs.

– 6,4 prosent! 6,4 prosent! Det er fire mandater i bystyret det, nærmest roper førstekandidat Bjørn Revil til de fremmøtte.

Slips eier han ikke, og han har hverken scene eller mikrofon. Men i det lille lokalet på Lilleaker, 5 kilometer vest for Oslo sentrum, trengs det heller ikke når de første prognosene kommer på storskjerm.

For ett år siden fantes ikke FNB i hovedstaden. Nå er de blitt større enn tre av fire regjeringspartier.

Selv ikke at det rødgrønne byrådet ble gjenvalgt la noe særlig demper på stemningen. Det var partiets eget gjennombrudd som fikk oppmerksomheten. Da 98,4 prosent av Oslo-stemmene var talt opp, hadde FNB 5,8 prosent.

– Jeg synes de som styrer Oslo i dag, har gjort en dårlig jobb. Jeg ønsker meg en by hvor man har en politikk for alle, ikke bare for noen. Mange trenger faktisk bil for å få hverdagen til å gå rundt, sier Revil.

Han beskriver seg selv som i sentrum politisk og partiet som blokkuavhengig. Han påpeker at det er Ap, SV og MDG som har vært opptatt av å erklære FNB uønskede som samarbeidspartnere – ikke motsatt.

Monica Strømdahl

– Jeg er så glad!

I Oslo holdt FNB valgvake på Kaktus mat- og vinhus på Lilleaker. Utenfor var parkeringsplassen full da dørene åpnet. Inne måtte en bridgeklubb pakke sammen bordene sine for å gi plass til gjestene.

Valgresultatene i kretsene viser det samme som målinger i forkant: FNB er et parti for utkant-Oslo. Det er i Alna, Stovner, Grorud og Søndre Nordstrand bydeler, lengst ut sør og øst, at de får tosifrede resultater. Det er for øvrig de samme fire bydelene som MDG gjør det dårligst i.

– Jeg er så glad. Jeg har sjelden vært så glad før. Det blir ... Fader, jeg er så glad nå. Vi har fått til så mye på så kort tid, Vi startet opp for under et år siden. Vi har hatt kronerulling for å finansiere hver eneste løpeseddel, sier Bjørn Revil.

Heller ikke en opprivende konflikt internt i Oslo-avdelingen til FNB, har tilsynetalende gitt noe utslag på målingene.

Fakta: Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB) Politisk parti, stiftet lokalt i Rogaland i 2014 i forlengelsen av protestene samme sted mot den da nye bompengeringen i fylket. Stilte i 2015 valg i Stavanger kommune, hvor partiet fikk 4,2 prosent oppslutning og tre representanter i bystyret. Ble i forkant av valget 2019 et nasjonalt parti, som stiller liste i 11 kommuner. Det er mer enn man skulle tro, tilsammen har disse kommunene i overkant av 20 prosent av folketallet i Norge. Stiller i tillegg liste i fire fylker. Men disse fire har rundt 64 prosent av befolkningen. I tillegg stilles det lister mot bompenger uavhengig av FNB i to byer (Drammen og Tromsø).

– Vi er ikke en énsaksparti

Partiets antagelig største stjerne i Oslo er annenkandidat Cecilie Lyngby. For tre år siden dro hun i gang protestene mot prisøkning i bomringen. Kanskje kom et forvarsel om FNBs gjennombrudd da rundt 4000 personer møtte i demonstrasjon en novemberdag i 2017.

– Nå kaller Støre oss et énsaksparti igjen. Vi er ikke et énsaksparti, sier Lyngby, mens Støre på storskjermen forklarer hvorfor Ap har gjort sitt dårligste kommunevalg noensinne.

I talen til eget parti trekker Støre blant annet frem at bomkrisen og regjeringsrot som overskygget partiets egen politikk. Bjørn Revil i FNB peker på nettopp de samme sakene.

– Jeg ser flere sier at FNB har gjort en dårlig valgkamp. Men det er ikke sant. Vi har fått politikere og mediene til å i flere måneder diskutere vår hjertesak, sier Bjørn Revil.

Monica Stromdahl

Cecilie Lyngby peker på at arbeidet med å vise frem hele bredden i partiets politikk, starter nå. Men hun er også tydelig på noe mer:

– Jeg vil at vi alltid skal være ærlige. Og hvis det er noe vi ikke vet eller er usikre på, da skal vi si det.

Kan avgjøre i Stavanger

Det er likevel ikke i Oslo, men på andre siden av Langfjella at FNB gjør det best. I Bergen har de fått rundt 17 prosent, men går antagelig rett i opposisjon. Også i flere av omlandskommunene rundt Bergen gjør de et svært godt valg.

Men i Stavanger ser det ut til at FNB, som endte 9,3 prosent, kan bli partiet som avgjør om ordførerkjedet går til Ap eller Høyre. Allerede valgkvelden møtte FNB-leder Frode Myrhol, som selv stiller til valg i byen, SV og Ap til forhandlinger.

De neste dagene skal samtalene også inkludere Rødt og MDG. Kommer de fem partiene i mål, kan det bli ordførerskiftet i oljehovedstaden.

Nasjonalt (fylkestingsvalget), da over 90 prosent av stemmene var talt opp, lå FNB an til å få 3,5 prosent – det samme som regjeringspartiet Venstre. Og dét selv om FNB bare stilte i 4 av de 11 nye fylkene.