Syv av de mest oppsiktsvekkende tingene som skjedde på årets valgdag

Valgdagen er den viktigste dagen i ethvert demokrati. Aftenposten har skrevet mange saker om de viktige endringene som skjer i Norge nå:

I tillegg har en rekke andre uventede endringer og øyeblikk funnet sted i løpet av det siste døgnet. Her er syv av de mest oppsiktsvekkende tingene som skjedde i årets lokalvalg:

1. FNB-politiker kastet ut av egen valgvake etter skålesang

FNB-politiker Øyvind Klementsen prøvde å dra i gang en skålesang for FNB-leder Trym Aafløy etter at de første prognosene viste at partiet kom til å gjøre et godt valg. Men ingen på valgvaken syntes det var passende.

Det førte til at Klementsen ble kastet ut av valgvaken. Deretter gikk han til frontalangrep på partiet.

– Trym Aafløy tok meg på ut på gangen og sa: «Du har ødelagt kvelden min fordi du har laget en skålesang». Han var veldig ovenfra og ned. Jeg fikk beskjed om at jeg har ødelagt for partiet. Det finner jeg meg ikke i, sier Klementsen til ABC Nyheter.

Video av opptrinnet kan du se hos ABC Nyheter.

Marit Hommedal

2. Bompengemotstandere i samtaler med MDG i Stavanger

I Stavanger er partiene Ap, MDG, SV og Rødt i samtaler om samarbeid med Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB), skriver Stavanger Aftenblad.

For mange er det nesten ikke til å tro at et parti som har som hovedmål å stanse bruken av bompenger samarbeider med et parti som «elsker bomringer». Men i lokalpolitikken handler det meste om kompromisser for å bli enige om hvor mye kommunen skal bruke på investeringer og hvor mye som skal brukes på drift.

Ikke bare skal FNB samarbeide med MDG, men også Rødt og Arbeiderpartiet. Ap-leder Jonas Gahr Støre har ved flere anledninger avvist samarbeid med FNB.

Men etter 24 år med Høyre-ordfører i oljebyen snus alle stener for å få maktskifte.

3. Det minste partiet

Arbeiderpartiet er fortsatt Norges største parti, selv om de har hatt en samlet nedgang på over 8 prosent i kommunevalget. Men hva er det minste partiet?

Hemnes samfunnsdemokratiske folkeparti stilte i år til valg i Hemnes kommune i Nordland og fikk 12 stemmer. Det gir en oppslutning på 0,5 prosent i kommunen med 3591 stemmeberettigede.

4. FNB nesten størst i Bergen

Lenge lå FNB an til å få like mange mandater i Bergen som Høyre og Arbeiderpartiet. Når de fleste stemmene er talt, er FNB tredje største parti med 16,9 prosent. Det gir 11 mandater i bystyret sammenlignet med Høyres 14 og Aps 13.

Det vil si at de får enorm innflytelse over politikken som blir ført i Norges nest største by de neste fire årene. FNB gjør dermed et brakvalg i Bergen.

5. Klepp FNB sparket førstekandidaten på valgdagen

Folkeaksjonen nei til mer bompenger i Klepp har ekskludert førstekandidat Aina Elise Larsen Grude på valgdagen etter det de mener er gjentatte brudd på partiets vedtekter, skriver Stavanger Aftenblad.

Ifølge Austrått ble hun ekskludert like før de gikk inn på valgvaken i Klepp Rådhus klokken 20.00.

6. Vidar Kleppe og Demokratene tredje størst i Kristiansand

Demokratene er tredje største parti i Kristiansand med en sensasjonell oppslutning på 13,5 prosent, skriver Fædrelandsvennen. Det er mer enn partileder Vidar Kleppe selv hadde trodd. Dermed er Demokratene valgvinner, sammen med den nyoppstartede listen Tverrpolitisk Liste (5,5 prosent).

For å unngå et samarbeid med disse to partiene vurderes det nå et samarbeid mellom hele åtte partier – Frp, H, KrF, V, Sp, MDG, Piratpartiet (Pp) og Partiet de Kristne (PdK) – der MDG kan ende opp med å gi ordførerembetet til Høyre.

7. De nye listene

Flere lister, mange av dem nye, har gjort gode valg: De kan avgjøre valget flere steder.

Blant dem er Ny Kurs i Moss som har 11,1 prosent oppslutning og Det Rette Parti i Sarpsborg (8,6 prosent), som begge startet som protestparti mot valg av jernbanetraseer i InterCity-utbyggingen.

Hvaler Styrbord, et utbryterparti fra Høyre, har 11,1 prosent oppslutning og er dermed større enn Høyre (8,3 prosent) i Hvaler kommune.

I Kristiansand utgjør Tverrpolitisk Folkeliste og Demokratene en betydelig ny kraft i lokalpolitikken.

En bygdeliste som lenge har vært å regne med, er By- og bygdelisten i Hamar. De har stilt til valg siden 1991. I år fikk de 34,4 prosent oppslutning.