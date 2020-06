LO og NHO forsikrer Stortinget at særlige skattevilkår for oljeindustrien ikke skal ha smitteeffekt

Fredag ettermiddag tok opposisjonen og regjeringspartiene pause i forhandlingene om oljeskatten til over helgen. Det store stridsspørsmålet er netopp om redusert selskapsskatt for oljeindustrien.

Regjeringen frykter at opposisjonens krav om redusert selskapsskatt for oljeindustrien, skal gi smitteeffekt til andre næringer.

Fredag sendte partene i arbeidslivet, NHOs Norsk Industri og LOs Industri Energi, et brev til Stortinget der de forsøker å døyve frykten. Det er «ingen baktanke fra oss om at dette skal få noe presedens for aktiviteten på land», forsikrer de i brevet.

Brevet var et forsøk på å påvirke de fastlåste forhandlingene. Så langt er det pause frem til mandag.

– Det vi har tatt beslutning om, er å ta en time out gjennom helgen. Så får vi tenke hver for oss og litt på tvers, sier Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

Oppsiktsvekkende brev

På Stortinget blir brevet omtalt som oppsiktsvekkende, ikke fordi partene i arbeidslivet søker å påvirke Stortinget. Det som vekket oppsikt, er at de lover å ikke kreve at andre næringer i krise skal nyte godt av de samme løsningene som nå drøftes for oljebransjen.

Brevet kom fredag og er kastet inn helt i sluttspurten av de dramatiske forhandlingene i Stortinget.

Flertallet kan diktere

Som Aftenposten har omtalt tidligere i dag har Ap, Frp og Sp samlet seg om et krav å endre på avskrivningsreglene og friinntekten også på selskapsskatten for oljenæringen. Grepet gir i praksis oljeselskapene redusert selskapsskatt for investeringer på sokkelen.

Dette er regjeringen sterkt imot.

På et eget møte mellom de parlamentariske lederne på Stortinget i dag satte regjeringen hardt mot hardt. Selv om Ap, Frp og Sp har flertall på Stortinget, er regjeringens håp å presse Ap ut av flertallet. For Ap er det viktig å oppnå enighet med Høyre, slik at næringen sikres rammevilkår som ikke er avhengige av skiftende regjeringer.

Tydelige advarsler fra Sanner

Finansminister Jan Tore Sanne (H) har i et eget brev til Stortingets advart mot å gjøre endringer i selskapsskatten utelukkende for oljeselskapene:

«Det er en fare for uheldige smitteeffekter til andre næringer dersom petroleumsselskapenes avskrivningsregler i selskapsskatten gjøres lempeligere. Andre næringer vil da kunne vise til petroleumsselskapenes avskrivningsregler og kreve tilsvarende lempninger. En risikerer dermed å uthule selskapsskatten på sikt», skrev han i et svar på et skriftlig spørsmål fra finanskomiteens leder Mudassar Kapur (H).

Brevet fra de to organisasjonene er stilet til statsminister Erna Solberg, finansminister Jan Tore Sanner og de parlamentariske lederne Trond Helleland (H) Jonas Gahr Støre (Ap) Siv Jensen (Frp) Marit Arnstad (Sp).

Arnstad sier i en kommentar til Aftenposten at brevet er et nyttig innspill, men at Sp har ment at smitteeffekten av avskrivning i selskapssmitten ikke er sterkt overdrevet.

«Vi har ingen baktanker»

I brevet heter det at målsetting for skatteendringene er å «avbøte den akutte situasjonen som har oppstått i kjølvannet av at oljeselskapene har lagt investeringer på norsk sokkel for flere titalls milliarder kroner på is».

Det er et bredt flertall på Stortinget som ønsker tiltak for å hjelpe oljeselskapene til å løfte nye prosjekter som kan gi jobb til leverandørindustrien.

De to organisasjonene peker på at dersom oljeinvesteringene på norsk sokkel faller for raskt, vil en ikke få til den gradvise omstillingen.

I brevet understreker de at det fortsatt støtter skattereformen fra 1992, og konklusjonen deres er at de ikke vil kreve endret selskapsskatt for bedrifter på land:

«Når vi nå ønsker omtalte direkte utgiftsføring, så er det heller ingen baktanke fra oss om at dette skal få noe presedens for aktiviteten på land,» heter det i brevet.

Etter det Aftenposten får opplyst, har innspillet der de to organisasjonene frasier seg muligheten til å kreve skatteendringer for bedrifter på land, bidratt til at Ap myknet i spørsmålet.

Men på Stortinget fortsatte dramatikken fredag. Litt før klokken 15 tok regjeringspartiene og Ap, Sp og Frp en pause.