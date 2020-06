– Det var viktig for KrF at selvbestemt tvillingabort ikke skulle være tillatt i Norge. Antallet fosterreduksjoner betyr selvsagt noe, men det var viktig å presisere at ikke et tvillingsvangerskap i seg selv gir grunn til abort.

Slik kommenterer Olaug Bollestad, fungerende leder i KrF, opplysningene om at ingen av landets abortnemnder så langt har sagt nei til en eneste søknad om såkalt tvillingabort – eller fosterreduksjon.