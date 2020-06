Støre: Stor feil å ta valgseieren på forskudd

Ap-leder Jonas Gahr Støre, som i formiddag oppsummerte stortingsvåren på en bar ved Akerselva, mener at uenighet er politikkens natur.

– Vi skal belyse sakene, involvere, forankre og så beslutte. Det må være vår vei. Grunnen til at Ap er et stort parti, er at det er ulike syn. Det lever jeg godt med, sier han.

Støre ble gang på gang konfrontert med uenigheten i eget parti om balansen mellom klima og miljø og fortsatt satsing på olje- og gassindustrien.

En rekke medlemmer og tillitsvalgte i Ap og LO sier i Aftenposten torsdag at Støre må skape fred mellom fløyene hvis han skal ha håp om å vinne valget og regjeringsmakten i september 2021.

– Sto i fare for å brekke ryggen

Støre har ingen tro på full enighet:

– Ap har sterke stemmer for både industri og klima. Et mål er at de snakker godt sammen. Da får vi gode løsninger. Men et parti må også beslutte.

– Jeg opplever at i saker som handler om klima og industri denne våren, så har vi klart det. Vi har vært med på og ledet an i et bredt forlik som skaper aktivitet i norsk industri som sto fare for å knekke ryggen, sier Støre. Han bruker uttrykket «Aps historiske oppdrag er å være på industriens side».

Det kan mange tolke som bevis på at partiet prioriterer industri, herunder olje- og gassvirksomheten, foran bærekraft og fremtidens klima.

– Ja, det er et historisk oppdrag for Ap å jobbe for industri, men en industri som er i fornyelse, utdyper han.

Støre understreker at Ap stiller «klimakrav, teknologikrav og utslippskrav». For gjøre det er nasjonen avhengig av levende, konkurransedyktig industri.

– Du kan ikke stille krav til en industri som har brukket rygg, sier han.

Støre sammenligner det med å stille krav til en død hest.

– AUF snakker om et generasjonsopprør?

– Jeg kjøper ikke premisset. Jeg mener ikke at dersom du velger industri, så velger du bort klima. En av Norges muligheter til å kutte utslipp nasjonalt og internasjonalt er at vi utvikler og stiller krav til norsk industri.

– Det var jeg sikker på før koronaen, og det er jeg mer sikker på etter koronaen, svarer han.

Olav Olsen

Ikke plass til Rødt og MDG i regjering

Snittet av meningsmålinger i vår viser at en rødgrønn Støre-regjering vil leve på Rødts og/eller MDGs nåde, ifølge nettstedet Pollofpolls.

– Hva slags samarbeid legger du opp til med de to partiene?

– Ett år før valget og etter disse månedene med en spesiell situasjon er jeg varsom med å trekke slutninger av målingene. Andre opposisjonspartier ute i Europa har falt, vi har ligget ganske stabilt. Høyre har gått kraftig opp. Det har regjeringspartiene gjort i de fleste europeiske land, sier han.

Støre understreker at han har en «åpen holdning for samarbeid med alle som vil en annen kurs». Men ikke alle får plass rundt regjeringsbordet.

– Jeg mener forskjellene til Rødt og MDG er for store for regjeringssamarbeid, sier han.

I 2017 forventet mange at Ap skulle spasere inn i regjeringskontorene. Støre er forsiktig med alt som kan skape inntrykk av at det blir regjeringsskifte.

– Glipper flertallet for Erna Solberg, skal Ap ta ansvaret for å gi landet en Ap-ledet regjering med flertall bak seg for å føre en rødgrønn politikk, sier han.

Olav Olsen

– Alle valg blir jevne

– «Glipper flertallet » høres litt passivt ut?

– Det flertallet er i dag borte. Det er et stort flertall på målingene som vil en annen kurs. Jeg tar ingen ting på forskudd. Alle norske valg blir jevne, over og under sperrerensen teller. Det vil være en stor feil å ta sånt på forskudd.

– Hva gjør du hvis Ap ikke vinner regjeringsmakten i 2021?

– Det bruker jeg svært liten tid til å tenke på, avslutter Støre.