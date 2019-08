Bompengestriden har stjålet fokuset fra lokalpolitikken

Fredag kveld kom statsminister Erna Solberg med et ultimatum til partiene i regjeringen sin. Hun hadde lagt frem en endelig skisse som skulle være løsningen på bompengestriden. De andre regjeringspartiene Frp, KrF og Venstre fikk en frist for å godta skissen. Innen mandag skulle de enten godta eller gå ut av regjeringen.

Alle de tre partiene kom raskt med svar på ultimatumet, skissen ble støttet av samtlige.

Fakta: Noen viktige punkter i skissen Staten øker sitt bidrag i finansiering av storbypakker fra 50 til 66 prosent.

Av økningen på 16 prosentpoeng skal åtte gå til å kutte bompenger, og åtte til kollektivutbygging.

Nullvekstmålet ligger fast, og knyttes til bompengereduksjonene. Det vil si at byer med økt biltrafikk, ikke får bompengereduksjoner.

Egenandel for kommuner og fylkeskommuner ligger på 20 prosent til nye byvekstavtaler.

Det årlige tilskuddet på 500 millioner kroner til reduksjon av bompenger skal økes til 1,4 milliarder kroner.

Veiprising blir ikke innført i denne stortingsperioden.

300 millioner kroner legges inn til reduserte kollektivbillettpriser i de store byene. Det skal også legges 250 millioner kroner inn til bedre kollektivtrafikk, fortrinnsvis utenfor de store byene.

50 millioner kroner til å styrke Enovas arbeid med å redusere utslipp i næringstransport.

Fredrik Hagen / NTB scanpix

Skygget for lokalpolitikken

Gunn Marit Helgesen er leder i KS, kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon. Hun mener bompengestriden har skygget over for lokalpolitikkens saker.

– Dette er jo lokalvalg, ikke stortingsvalg. Selv om bompengesaken kan gjelde for noen kommuner og fylker, er det en stor rikssak som har tatt alt fokuset i et valg der de mindre lokalsakene skal diskuteres, sier Helgesen.

Hun synes lokalavisene har gjort en god jobb i å trekke frem de viktige temaene i kommunevalget.

– Det er jo klart at en så stor sak, på grensen til regjeringskrise, får mye oppmerksomhet og plass i media. Akkurat der har nok lokalaviser plukket opp mer om hva som foregår hos dem, sier hun og legger til:

– Jeg har møtt velgere på stands som har sagt at «jeg trodde det var lokalvalg, jeg». Da skjønner man at en sak har stjålet mye av fokuset, selv om problematikken i den var svært utfordrende.

– Bryr seg om mer enn bompenger

Etter at statsministeren la frem sitt bompenge-ultimatum, som de andre regjeringspartiene valgte å støtte, håper KS-lederen at velgerne kan se nærmere på sin egen kommune.

– Velgerne må spørre seg «hvilke utfordringer finnes akkurat her?», råder Helgesen.

Hun peker på flere viktige temaer som trenger å komme opp i lyset.

– God eldreomsorg, gode nok barnehager og skolepolitikk er ting som angår mange. Dessuten er de aller fleste opptatt av mer enn bompenger, sier hun.

Nå håper hun lokalpolitikerne kan få fremmet sakene som er viktige for sine kommuner.

– Endelig fikk vi en løsning på bompengesaken, så kan den ligge. Vi er godt inne i valgkampen, og nå kan de spennende, lokale sakene komme opp og frem.

Ørn E. Borgen / Aftenposten

– Påført sår som må heles

Daglig leder i Civita Kristin Clemet skrev onsdag på sin blogg at Erna måtte rydde opp i bompengekrisen, legge frem en skisse og si «take it or leave it». Dette var to dager før partiene kom til enighet.

– Situasjonen var uholdbar: Fastlåst og med mye lekkasjer, som i tillegg eskalerte midt under en valgkamp. Det var uheldig for alle, også for opposisjonen som måtte kommentere regjeringens problemer i stedet for å fokusere på egne saker, sier hun.

– Har dette alt i alt vært godt eller dårlig politisk håndverk fra Erna?

– Det har nok skjedd mye underveis som vi ikke vet. Hva som kunne vært gjort annerledes, er vanskelig å kommentere uten innsikt. Men det har vært tøffe tak – og noen har sikkert blitt påført sår som må heles, sier Clemet.

– Hvor mange ganger kan en regjering krangle slik uten at alt rakner?

– Det er klart det er en arbeidsform som ikke lar seg gjenta så veldig mange ganger. Men generelt er det jo tradisjon for basketak i flertallsregjeringer. Det vet alle som har lest bøkene til tidligere statsråder, eller hørt om livet på innsiden av Stoltenberg 2-regjeringen. Det spesielle denne gang, var at situasjonen sto i fare å overskygge valgkampen.