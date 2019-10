Journalisten og artisten Haddy Njie slipper fredag boken Dagbok 13. desember–13. februar. Den omhandler perioden fra varslene mot ektemannen Trond Giske ble kjent i desember 2017 og til han kom tilbake til Stortinget, ribbet for vervet som nestleder og finanspolitisk talsperson 13. februar 2018.

Njie er lite fornøyd med den prosessen som partiet gjennomførte, fremkommer det i boken. Prosessen endte med at Ap slo fast at Giske hadde brutt partiets retningslinjer.

Hun skriver at Giskes advokater rådet ham til å gå til rettssak mot Ap, fordi «de mener bevisinnsamlingen er svært betenkelig og bare innrettet på å underbygge varslernes versjoner. De mener det er kritikkverdig at partiet er både dommer og etterforsker».

Fakta: Varslene mot Trond Giske Stortingsrepresentant Trond Giske (Ap) trakk seg som nestleder 7. januar 2018 som følge av flere varsler mot ham. De inneholdt påstander om seksuell trakassering og annen upassende oppførsel. Partiet konkluderte samme måned med at Giske hadde brutt partiets interne retningslinjer. Giske mistet sin plass i Aps sentralstyre og sa fra seg vervet som finanspolitisk talsperson. Giske beklaget sin oppførsel, men fremholdt samtidig at det var kommet «grunnløse og falske varsler». Han avviser anklager om seksuell trakassering. I oktober 2018 kom Giske med et skriftlig tilsvar til partiet om varslersakene. Han ba om at saken ble gjenopptatt. Vinteren 2019 avviste partileder Jonas Gahr Støre og partisekretær Kjersti Stenseng å behandle saken på nytt.

Rådet fra advokatene var at de kunne stevne Ap, men de fulgte ikke rådet.

En konkret hendelse som Njie reagerer sterkt på, er Ap-leder Jonas Gahr Støres uttalelser til mediene 22. desember. Da han sa at Giske «ikke hadde mye å gå på». Hun mener det var en invitasjon til å sende inn nye varsler.

Støre skriver følgende i en e-post til Aftenposten:

«Jeg har ikke lest boken og har dermed ingen kommentar til konkrete påstander. Men jeg har forståelse for at Haddy Njie ønsker å få frem sin versjon av saken og hvilke påkjenninger dette var for familien. Utover det er vi ferdige med saken.»

Partisekretær Kjersti Stenseng sier hun ikke vil kommentere innholdet i boken.

Aftenposten har vært i kontakt med Njie, som ikke vil stille til intervju. Hun er gjest i NRK-programmet Lindmo fredag kveld, og i intervjuet sier hun at hverken hun eller Giske mener at han noen gang har trakassert noen.

Tøff maktkamp i Ap

I boken er Ap-sekretær Kjersti Stenseng sitert på at hennes opplevelser er at noen systematisk melder inn saker det ikke er hold i. «Det virker organisert», skal Stenseng ha uttalt.

Ifølge boken bekreftet Stenseng at Hadia Tajik sto bak flere varsler. Senere viste seg at det ikke var hold i disse.

Aftenposten skrev om påstandene rundt Tajiks rolle i 2018. Da var det ingen sentrale kilder som underbygget påstander om at Tajik hadde en rolle i å få frem varslene som førte til at Giske trakk seg.

I januar 2018, før saken med Giske var konkludert, sa Tajik: «Når jeg har fått varsler eller bekymringsmeldinger om Giske, har jeg ikke vært i tvil om hva som var riktig å gjøre: Å videreformidle disse varslene til partikontoret.»

Fakta: Dette er varslersaken 07.12.17 DN skriver at Anniken Huitfeldt advarte partifeller mot å bruke rykter om seksuell trakassering som ledd i en maktkamp i partiet 13.12.17 DN skriver at Ap har fått flere henvendelser om flere saker knyttet til oppførselen til Trond Giske 20.12.17 Ap har mottatt fem formelle varsler mot Trond Giske. Nestlederen kalles inn til møte påfølgende dag 21.12.17 Giske konfronteres med varslene i et møte med Støre, partisekretær Kjersti Stenseng og assisterende partisekretær Kristine Kallset. Støre sender ut en pressemelding der han sier Giske har opptrådt kritikkverdig. Giske beklager i pressemeldingen, på Facebook og på TV at han har "opptrådt på en måte som har vært belastende". 22.12.17 Hadia Tajik skriver på Facebook at hun er "rystet som jurist" over innholdet i to av varslene, og at varslerne ikke føler seg godt nok ivaretatt av partiet. 22.12.17 Støre sier til pressen i vandrehallen på Stortinget at Giske har "lite å gå på". 22.12.17 Trond Giske sykmeldes. 23.12.17 Jonas Gahr Støre kaller inn til ekstraordinært sentralstyremøte 27.12.17 Nok et varsel registreres mot Trond Giske 01.01.18 Støre møter Giske sammen med Stenseng, Kallset, partiets advokater og Knut Storberget. Etter møtet skriver Støre i en pressemelding at han og Giske "er enige om at han fritas fra vervet som nestleder på ubestemt tid." 01.01.18 Samme dag skriver Giske på Facebook at det har kommet falske og grunnløse varsler som er lekket til mediene av anonyme kilder. 02.01.18 Hadia Tajik leser opp to varsler mot Støres vilje i et ekstraordinært sentralstyremøte. 07.01.18 Trond Giske skriver på Facebook at han trekker seg fra vervene som nestleder og finanspolitisk talsmann på permanent basis. 25.01.18 Jonas Gahr Støre konkluderer etter et møte med Stenseng og Kallset på at Giske har brutt partiets retningslinjer mot seksuell trakassering i flere tilfeller. 25.01.18 Giskes advokater reagerer sterkt på at Støre trakk konklusjonen mens Giske ennå var sykmeldt, og dermed etter deres syn ikke fikk tilstrekkelig mulighet for kontradiksjon.

Bråket rundt Trond Giske startet med at han etter valget i september 2017 fikk vervet som finanspolitisk talsperson, og dermed fortrengte Marianne Marthinsen fra den posisjonen. I tillegg hadde det i lang tid versert rykter om den omstridte politikeren.

I boken skriver Njie at Tajik jobbet i kulissene og skapte uro rundt Giskes rolle som finanspolitisk talsperson.

16. desember, da det var kommet flere varsler om Giske, spør han partisekretær Stenseng om han bør trekke seg for å skape ro. Svaret fra Stenseng skal ha vært «absolutt ikke», ifølge Nijes bok.

Aftenposten har bedt Hadia Tajik om en kommantar om påstandene som fremsettes om henne i Njies bok.

«Jeg har ikke noen informasjon om dette», skriver hun i en SMS videreformidlet av Aps kommunikasjonssjef.

Til TV 2 sier Tajik følgende:

– Jeg kunne sikkert sagt mye om dette, men disse sakene er ferdig behandlet og avsluttet. Jonas og Kjersti har sammen slått fast at Giske i flere saker har brutt partiets retningslinjer mot seksuell trakassering, og jeg støtter Jonas og Kjersti i behandlingen.

Trakk seg i januar

I boken gir Njie en levende skildring av de dramatiske dagene og påkjenningene dette var for familien. Hun skildrer hvor langt nede Giske var i denne tiden da han også var sykmeldt.

Hun skriver at han på et tidspunkt sa:

– Det er best for dere om jeg forsvinner.

I boken forteller hun også hvordan hun tidlig i forholdet gikk igjennom alle ryktene som hadde gått om den single politikere, eller «partyministeren» som han hadde blitt omtalt som. De gikk igjennom ryktene ett for ett. Hun stilte spørsmål om hvor pågående han hadde vært som sjekker.

Giske trakk seg som nestleder i Arbeiderpartiet 7. januar 2018 som følge av flere varsler mot han. Varslene var knyttet til seksuell trakassering og upassende oppførsel. Samme måned konkluderte partiet med at han hadde brutt partiets interne retningslinjer.

Giske beklaget sin oppførsel, men fremholdt samtidig at det var kommet «grunnløse og falske varsler». Han har avvist anklagene om seksuell trakassering.