– Vår hovedprioritering er å satse på lærerne, sier Høyres nestleder og kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Han mener Ap prioriterer pengene feil når partiet vil bruke milliarder på gratis mat til alle elever. Sanner begrunner dette med at undersøkelser har vist at 90 prosent av elevene har med seg matpakke hjemmefra.

Anklager Støre for vingling

Han gir ellers uttrykk for at han sliter med å følge det han karakteriserer som «Støres mange hopp» om skolemat.

– De har nesten endret seg fra dag til dag, sier han.

Sanner minner om at Støre først tok til orde for at et spleiselag bestående av stat, kommune og foreldre skulle betale regningen for innføringen av et skolemåltid.

– Så skulle man finne løsninger lokalt, sier han og legger til at det siste utspillet til Støre dreier seg om at også elever i videregående skole skal få et gratis måltid.

Han slår tilbake mot en insinuasjon fra Aps skolepolitiske talsperson Martin Henriksen om at Kunnskapsdepartementet opererer med for høy pris for innføring av et gratis brødmåltid med frukt/grønt og drikke i skolen.

Fakta: Ulike prisanslag Ap har anslått at det vil koste 3 milliarder kroner å kjøpe inn råvarer til et brødmåltid med pålegg, melk/juice og frukt/grønt. Innbakt i deres regnestykke ligger da også penger til en 20 prosents administrativ stilling per skole for å administrere ordningen. Kunnskaps- og integreringsdepartementet mener råvarene alene vil koste ca. 3,5 milliarder kroner.

Sanner: tar utgangspunkt i rødgrønn rapport

Martin Henriksen uttaler at Sanners departement bare har prisjustert «et 13 år gammelt estimat.»

– Det er ikke et solid grunnlag å beregne kostnadene på, uttalte Henriksen og viste til forsøk der mange klarer å servere slik mat for 17 kroner dagen.

– Vi har tatt utgangspunkt i en rapport de rødgrønne partiene fikk laget og som Ap sørget for at ble lagt i skuffen like etter at den ble lagt frem. Vi har prisjustert tall fra den rapporten, sier Sanner.

Han sier rett ut at det ikke har vært noen prioritert oppgave for sittende regjering å lage nye beregninger av hva det vil koste å innføre et gratis måltid.

Sanner tror prislappen på Aps skolematløfte snarere blir høyere enn lavere. Her viser han blant annet til det han kaller «viktige påpekninger» fra KS om at det er ukjente X-er i Aps regnestykke: tilrettelegging som vil koste penger.

Signe Dons

For lokale løsninger

Sanner deler bare den delen av Støres skolematbudskap som dreier seg om at man kan finne ulike løsninger lokalt.

– Jeg har en klar forventning om at skoler og kommuner kan lage gode lokale løse der barn kommer på skolen uten mat i magen eller ikke har med seg mat. Men det betyr ikke at staten skal betale mat for alle, sier han. Han antyder at det noen steder går an å ha «en pakke knekkebrød og ost i bakhånd».

– Har skoler større problemer med at elever ikke har med mat, må de finne lokale løsninger. Hovedpoenget vårt er at mor, far eller eleven putter en medbrakt matpakke i skolesekken, men de kan ikke putte en god mattelærer i sekken.

– Diskusjonen handler om hvorvidt man skal bruke milliarder fra staten på gratis mat til alle eller å sikre at alle møter en kvalifisert lærer med faglig fordypning. Det handler om de statlige pengene.

– Dere har også brukt statlige penger på store skattelettelser og på mer til pensjonistpar?

– Man må skape verdiene før man fordele dem. Når vi har redusert skatten, handler det om verdiskapning, sier Sanner.

Frp: Lager ikke internat fordi noen har søvnproblemer

Frps skolepolitiske talsmann Roy Steffensen gir uttrykk for noe av det samme som Sanner.

– Det finnes grenser for oppgaver staten skal påta seg, sier han og advarer politikerne for å overta foreldrerollen.

– Vi vet også at tyve prosent av elevene har søvnproblemer. Men det er ikke aktuelt å innføre internatskoler av den grunn. Enkelte oppgaver må vi overlate til foreldrene. De må også sørge for at elevene vasker seg og har rene klær. Vår oppgave er å sørge for best mulig innhold i skolen, best mulig undervisning og gode lærere.

Han stiller seg dessuten tvilende til i hvilken grad alle elever får bedre kostvaner av at det innføres et skolemåltid.

– Det er naivt å tro at elever spiser opp brokkolien sin bare fordi den er servert på skolen og finansiert over skatteseddelen.

– Mener du det samme gjelder grovbrød?

– Hvis elever ikke synes grovbrød er noe godt, kjøper de seg et lyst horn eller rosinboller i stedet. Så lenge det ikke er obligatorisk å spise opp skolemat, har de en mulighet til å gjøre hva de vil, sier Frp-politikeren.