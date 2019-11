Det forteller den norske eksstatsministeren i et besøk i podkasten Aftenpodden torsdag.

Der avslører han at kraftsalven fra Macron ikke var helt overraskende.

– Vi visste at det skulle komme et intervju, og sterke uttalelser. Nå skal jeg til Paris neste uke og møte president Macron, og da regner jeg med at vi kommer til å diskutere det han sa i det intervjuet, sier Stoltenberg i Aftenpodden.

Det var i et intervju med Economist at Emmanuel Macron uttalte seg sterkt kritisk til forsvarsalliansen. Han kalte den «hjernedød», og etterlyste et sterkere europeisk forsvarssamarbeid fordi han mener USA vender Europa ryggen.

Uenig i faktagrunnlaget

Stoltenberg stiller seg kritisk til noen av premissene den franske presidenten legger til grunn.

– Det jeg kan si i dag, er at USA og Europa gjør mer sammen enn på flere tiår. Vi har tredoblet størrelsen på NATOs innsatsstyrke. USA reduserer ikke sitt nærvær i Europa og ideen om at USA forlater Europa er simpelthen feil, sier Stoltenberg.

Han avviser ikke godt europeisk samarbeid, men sier det ikke kan ta plassen til NATO-alliansen.

– Jeg synes det er bra at Europa gjør mer på forsvar, men EU kan ikke erstatte NATO. Spesielt ikke etter Brexit, for da vil 80 prosent av NATOs forsvarsutgifter komme fra ikke-EU-land. Mer europeisk forsvar er strålende, men ikke som et alternativ til NATO.

– Han sier det ikke er et NATO vi kan stole på. Hvordan møter du det?

– Det er, og har alltid vært uenighet mellom landene i NATO. Men på tross av dette har vi klart å samle oss om de viktige tingene: En for alle og alle for én. Du må akseptere at 29 land med ulike partier og regjeringer har ulike syn.

Fakta: Splid i NATO Frankrikes Emmanuel Macron uttalte nylig at NATO er hjernedødt og argumenterte for å gjøre EU viktigere i forsvarsspørsmål.

Kort tid etterpå kom nyheten om forsterket samarbeid innen europeisk forsvarsindustri.

Tyrkia rykket inn i det nordlige Syria og angrep kurdiske styrker som har vært Vestens allierte i krigen mot IS.

Trump varslet i forkant en plutselig retrett av amerikanske soldater, noe som åpnet veien for Tyrkias angrep. Dette ble møtt med hoderysting og skarp kritikk i andre NATO-hovedsteder.

USAs forsvarsminister har sagt at tyrkerne truet med å invadere selv om amerikanske soldater ble igjen – altså at de var villige til å risikere at NATO-soldater sto mot hverandre på slagmarken.

Tyrkia har også bestilt russiske missiler og nektes derfor å kjøpe jagerflyet F-35.

NATO-toppmøtet holdes i London, men britene er på vei ut av EU, der 22 andre NATO-medlemmer er med.

– Hva kan du gjøre for at Macron ikke skal gå ut av toppmøtet og si at NATO fortsatt er hjernedødt?

– Det skal jeg snakke med ham om til uken, men beste måten å vise at NATO er sterkt på, er å vise det med det vi gjør, og der er jeg optimist, sier Stoltenberg i podkasten.

Der snakker han også om samarbeidet med Donald Trump og livet som generalsekretær i Brussel.

– Jeg snakker ikke med Donald Trump om klima, sier Stoltenberg. Han velger sine slag i møtet med den amerikanske presidenten.

