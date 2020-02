Ap vil nemlig at tros- og livssynssamfunnene utenfor Den norske kirke må ha minst 500 medlemmer for å få statstilskudd.

Tros- og livssynsminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) og regjeringen vil at det skal holde å ha 50 medlemmer.

Også SV vil skjerpe kravene utover regjeringens forslag. Dersom Ap får med seg Frp i Stortinget, kan regjeringen dermed lide nederlag i denne saken.

Trossamfunnene fikk i 2018 ca. 1100 kroner i offentlig støtte pr. medlem.

– Hvis Arbeiderpartiet får det som de vil, må vi legge ned, sier Baudouin Munyampara, leder i menigheten International Evangelisering Ministry Av Mount Zion (IEMAMZ).

Den lille evangeliske menigheten på Bragernes i Drammen med 26 medlemmer er ett av ca. 650 trossamfunn (av totalt 850) som vil miste statsstøtten hvis Aps forslag får flertall.

I dag er det ingen nedre grense for å få statstilskudd. Det er derfor bred politisk enighet på Stortinget om å sette et minstetall.

Stortinget skal om kort tid ta stilling til dette i forbindelse med behandlingen av regjeringens forslag til ny trossamfunnslov.

Fakta: Eksplosjon i antall medlemmer av trossamfunn På de siste ti årene har antall medlemmer av tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke som får statsstøtte økt fra 431.000 til 678.000. Det er en økning på 57 prosent. Her er de største tros- og livssynssamfunnene: Oslo katolske bispedømme 138.829 medlemmer Den evangelisk lutherske frikirke 19.461 medlemmer Den katolske kirke i Midt-Norge Trondheim 15.052 medlemmer Buddhistforbundet 13.851 medlemmer Svenska Kyrkan 13.264 medlemmer Jehovas vitner 12.680 medlemmer Misjonskirken i Norge 11.087 medlemmer Det norske baptistsamfunn 10.731 medlemmer Dei islamske fellesskap Bosnia og Hercegovina 9286 medlemmer Brunstad Christian Church 8513 medlemmer Tawfiiq islamsk senter 8280 medlemmer Central Janaat-e ahl-w sunna Norway 6387 medlemmer Det serbisk-ortodokse kirkesamfund i Norge 4727 medlemmer Den tyrkiske islamske union 3588 medlemmer Kilde: Barne- og familiedepartementet (BFD)

– Dette vil ta livet av oss

Munyampara sier Aps forslag er et bevisst ønske om å legge ned små trossamfunn.

– Det hadde vært bedre om de sa det rett ut. Dette vil nemlig ta livet av oss.

Espedal, Jan Tomas

Han sier IEMAMZ er en evangelisk menighet som ble dannet fordi mange opplevde at det i tradisjonelle kristne menigheter var lite fokus på bønn.

– Det var mye kaffedrikking og sosialt samvær. Vi syntes det ble litt kjedelig. Vi ville ha en menighet med fokus på lovprising. Vi tror på Jesus, på oppstandelsen, på den hellige ånd og på mirakler, sier han.

IEMAMZ har møter hver søndag kl. 13 på Bragernes i Drammen. I 2019 fikk menigheten statsstøtte for 26 medlemmer. Pr. i dag har menigheten 71 medlemmer, opplyser Munyampara.

Fakta: Menigheter med færre enn 10 medlemmer som får tilskudd: The Religion of Joy 1 Al Marifah 2 Evangeliekirken Arendal 4 Eelam Tamilar Sangam 5 Pinsekirken Sola 5 Islamsk kultursenter, Moss 6 Betel pinsemenighet 7 Menigheten apostolisk tro 7 Prophetic and healing ministry 7 Menigheten Norge for Kristus 7 Hurum pinsemenighet, Klippen 9 Åsnes pinsemenighet 9 Kilde: Barne- og familiedepartementet (BFD)

Ap: Forpliktende samfunnskontrakt

Ap vil også pålegge trossamfunnene å signere en samfunnskontrakt som forplikter dem til å følge norsk lov. Hvis ikke, kan tilskuddet ryke.

– Det foregår i dag diskriminering, negativ sosial kontroll, kvinneundertrykking, homoterapi og radikaliseringsaktiviteter innenfor ulike tros- og livssynssamfunn. Det må stoppes. Vi trenger mye sterkere innsats enn i dag, sier Aps trospolitiske talsperson, Kari Henriksen.

Hun sier det viktigste enkeltgrepet vil være å heve medlemsgrensen til 500 medlemmer.

Fakta: Ny lov om trossamfunn I juni 2019 la regjeringen frem forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn, Prop. 130 L (2018–2019). Loven skal erstatte tre lover; lov om Den norske kirke, lov om trossamfunn og lov om tilskudd til livssynssamfunn. Regjeringen foreslår å videreføre dagens system der trossamfunnene får samme støtte som det Den norske kirke får. Tilskuddet til Den norske kirke deles på antall medlemmer av kirken. Dette dannes basis for tilskuddet andre trossamfunn får pr. medlem. Regjeringen foreslår at staten får ansvaret for hele tilskuddsordningen. I dag får trossamfunnene tilskudd fra både stat og kommune. Regjeringen vil pålegge tros- og livssynssamfunn opplysningsplikt om bidrag fra utlandet over en viss størrelse. Men regjeringen vil ikke trekke støtten fra trossamfunn som mottar støtte fra stater som ikke praktiserer religionsfrihet. Et forslag om det lå inne i regjeringens høringsnotat. I 2018 var det ca. 850 trossamfunn, med i alt 678.000 medlemmer, som mottok offentlig støtte på ca. 740 millioner kroner, som tilsvarer ca. 1100 kroner pr. medlem (statlig + kommunal støtte). 54 prosent av disse er medlem i et kristent trossamfunn utenfor Den norske kirke, 26 prosent i et muslimsk trossamfunn, mens ca. 14 prosent var medlem i et livssynssamfunn. Barn skal ikke lenger automatisk tilhøre foreldrenes trossamfunn og bli telt med i medlemsgrunnlaget for tilskudd. I dag mottar trossamfunn støtte for både medlemmer og deres barn (såkalt «tilhørige»). Innføring av en minstegrense på 500 medlemmer vil gi en innsparing på 98 millioner. Kilder: SSB, prop. 130 L (2018–2019). Høringsnotat 2017 om forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn.

Høyre-statsråd ville det samme i 2017

Aps forslag om en grense på 500 medlemmer er i helt tråd med hva tidligere barne- og familieminister Linda Hofstad Helleland (H) foreslo i høringsnotatetet i 2017.

I januar 2019 gikk KrF inn i regjeringen og fikk ansvar for dette feltet.

I det endelige lovforslaget fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) i 2019 var medlemskravet senket fra 500 til 50.

Bjørge, Stein

Ropstad går heller ikke inn for at tros- og livssynssamfunnene skal signere en samfunnskontrakt. Men regjeringen understreker at trossamfunnene må følge norsk lov. Hvis ikke kan støtten trekkes.

Ap vil ha sterkere lut

Henriksen (Ap) vil ha adskillig sterkere lut til enn det Ropstad foreskriver.

– Med KrF i regjering har regjeringen endret politikk. Vi mener trossamfunnene må forplikte seg sterkere. Ropstad vil også gå i motsatt retning og ha en lavere terskel for å få tilskudd. Antall samfunn som får støtte må reduseres betydelig fra dagens 850. Hvis ikke blir tilsyn og kontroll tilnærmet umulig, sier Henriksen.

Frps stortingsgruppe var i juni fjor kritisk til flere punkter i lovproposisjonen fra regjeringen, som Frp da selv var del av.

Nå er ikke Frp lenger i regjering. Men det er uklart om Frp vil bryte med sine tidligere partnere og påføre regjeringen nederlag.

– Vi har ikke tatt stilling til dette ennå, sier kommunikasjonssjef Ida Krag i Frp.

I Ap er det forventninger til at Frp nå skal snu – og sikre flertall for å stramme inn tilskuddsordningen.

Forhåndskontroll – ikke etterpå

Henriksen sier Ap vil styrke fylkesmennene slik at de får ressurser til å gjennomføre kontrollen «proaktivt og i forkant».

– Vi må starte dialogen med trossamfunnene allerede i søknadsprosessen. Det var det vi gjorde med Den norske kirke. Da den var underlagt statlig kontroll ble det stilt tydelig krav til demokrati og likestilling. Kirken innfridde og er nå selv den fremste forkjemper for åpenhet og likestilling.

Fakta: Her er noen samfunn som kan miste statsstøtten: Sjamanistisk Forbund 250 medlemmer (2019) Alta Islamske forening 152 medlemmer Betel pinsemenighet Øyfjell 48 medlemmer Buddhist Watpahbodhidhamm Drammen 499 medlemmer Church og Living Word 25 medlemmer Den gassiske menighet 17 medlemmer Den koptisk-ortodokse kirke i Norge 49 medlemmer Førde islamske senter 38 medlemmer Guds verdensvide kirke 15 medlemmer Irakisk trossamfunn ITS 228 medlemmer Kilde: Barne- og familiedepartementet (BFD)

Ap vil tillate forskjellsbehandling

Samtidig understreker Henriksen at tros- og livssynssamfunn har en viktig rolle i å gi mennesker mulighet til å utøve sin rett til tro.

– Vi ønsker ikke å røre trosfriheten. Den er viktig.

Stein J. Bjørge

Det innebærer at Ap ikke vil endre dagens praksis der trossamfunn kan forskjellsbehandle på grunnlag av kjønn ved ansettelser i ledende stillinger, hvis det bygger på et religiøst grunnlag.

Henriksen sier Ap også vil åpne for at mindre og «like» menigheter kan gå sammen i en organisatorisk overbygning for å oppfylle antallskravet.

Den muligheten lå også inne i regjeringens opprinnelige forslag, men møtte kraftig motbør i høringsrunden. Flere instanser mente små trossamfunn hverken ville makte – eller ønske – å inngå samarbeid for å få statsstøtte.

Ropstad: Aps forslag er dramatisk

Ropstad reagerer på Aps forslag om en nedre grense på 500 medlemmer.

– Aps forslag er dramatisk. Tall fra 2018 viser at hele 649 tros- og livssynssamfunn da ville miste støtten.

Hweiko Juge, NTB scanpix

Ropstad sier konsekvensen vil bli mindre dialog mellom det offentlige og trossamfunnene.

– Det kan bli mindre åpenhet og i verste fall mer lukkede trossamfunn.

Han sier han vil ha et livssynsåpent samfunn der tro og livssyn har en naturlig plass.

– Da er det viktig at også mindre tros- og livssynssamfunn kan søke om økonomisk støtte.

Ropstad vil ikke pålegge samfunnene en samfunnskontrakt.

– Men tros- eller livssynssamfunn skal skriftlig bekrefte at de er kjent med og vil overholde vilkårene for tilskudd.

Han sier trossamfunn også kan nektes tilskudd dersom samfunnet eller enkeltpersoner krenker andres rettigheter eller friheter.

– Hvis det f.eks. utøves vold eller tvang, fremsetter trusler eller brytes med lovbestemte diskrimineringsforbud kan støttet trekkes. Negativ sosial kontroll kan også være grunnlag for å nekte tilskudd.