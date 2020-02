LO-lederen ønsker avtale om AFP i 2021

Forhandlingene om en ny modell for avtalefestet pensjon (AFP) i privat sektor har tatt mye lenger tid enn man først trodde, sa Gabrielsen i en tale til LOs representantskap tirsdag.

– Men det vi mener, er at det er mulig å komme fram til enighet, sa han.

Ifølge Gabrielsen er LO og NHO «langt på vei» enige allerede.

Men ikke alt er på plass, og forhandlingene vil derfor fortsette, med mål om å legge fram en felles utredningsrapport i løpet av året. Denne skal LOs medlemmer ta stilling til gjennom en uravstemning.

En ny ordning kan da tas inn i mellomoppgjøret i 2021, ifølge LO-sjefen, som i sin tale forsikret om at den nye ordningen vil bli mer rettferdig.

NHO-sjef Ole Erik Almlid sier til VG at NHO motvillig er åpne for en slik løsning.

– Partene har ingen tradisjon for å åpne mellomoppgjøret for å forhandle om noe annet enn lønn. Sist dette ble gjort var i 1998. Men hvis vi blir enige om en nye AFP-modell i forkant av mellomoppgjøret, er det ikke unaturlig at dette sanksjoneres i 2021-oppgjøret, sier han.