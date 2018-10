Frp-profil fikk penger for fiktiv hyttetur med intetanende vekterselskap

Frp-profil Mazyar Keshvari fikk refundert 6100 kroner fra Stortinget for en fire dagers hyttetur sammen med et vekterselskap tilknyttet et nært familiemedlem. Men møtet fant aldri sted og selskapet var helt uvitende til det, forteller daglig leder.