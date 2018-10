Frp-profil fikk penger for fiktiv hyttetur med slektningens vekterselskap

Frp-profil Mazyar Keshvari fikk refundert 6100 kroner fra Stortinget for en fire dagers hyttetur sammen med et vekterselskap tilknyttet et nært familiemedlem. Men møtet fant aldri sted, ifølge selskapet.