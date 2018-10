Det hardner til i KrF. Lørdag var det flere talere på KrFs fylkesårsmøter som argumenterte for at abortsaken burde føre til at KrF søker regjeringsmakt med høyresiden.

– Ni av ti barn med Downs syndrom får ikke leve. Da må vi spørre oss selv – hva slags samfunn skal vi da ha, spurte Olaug Bollestad, som anbefaler at KrF først skal henvende seg til høyresiden og søke regjeringsmakt med Høyre, Frp og Venstre. Først hvis det mislykkes, er hun villig til å sondere mot venstresiden, Ap og Sp.

I et forsøk på å beholde støtten fra KrF, åpnet statsminister Erna Solberg nylig for å gjøre endringer i abortloven. Det har ført til abortkrangel i KrF. Enkelte har ment at abortloven ikke er egnet for å avgjøre KrFs retningsvalg i regjeringsspørsmålet.

KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad Ropstad har senere fått sterk kritikk fordi han hadde en dialog med Høyre om Solbergs abortutspill – på forhånd. Ropstad svarte prompte på Solbergs abortutspill og krevde svar fra både Ap og Høyre om det er aktuelt å endre abortloven.

Samtidig er det klart at Erna Solberg ikke har flertall for sitt syn i Høyre. På Høyres landsmøter har hun tapt avstemningene om dette. Heller ikke i Venstre eller Frp ønsker man å endre abortloven.

Lørdag tok imidlertid også KrFS andre nestleder Bollestad til orde for at Ernas abortutspill bør få betydning for KrFs veivalg. Overfor Aftenposten presiserer Bollestad at abortsaken bare er en av flere saker som er viktig for å avgjøre hvem man skal samarbeide med.

Fakta: Abortloven ● Vedtatt av Stortinget i 1978. ● Før 12. svangerskapsuke kan kvinnen ta avgjørelsen selv. Etter 12. uke kan en nemnd innvilge abort, dersom det blant annet er fare for kvinnens helse, kvinnen er i en vanskelig livssituasjon, det er fare for sykdom hos fosteret eller graviditeten er et resultat av voldtekt eller incest. ● Så sent som i 2014 blusset en ny abortstrid opp da regjeringen Solberg foreslo at fastleger skulle ha rett til å nekte å henvise kvinner til abort Kilde: NTB

– Abort har vært en viktig sak for KrF i mange år, men abort er bare en del av helheten som vi skal bringe inn i eventuelle forhandlinger, sa Bollestad.

– Men statsministeren har tapt disse saken på Høyres landsmøter. Venstre og Frp er også imot. Er det noe som tyder på at dere kan få gjennomslag for dette med Solberg-regjeringen?

– Det vet vi ikke, utover at Erna har sagt at vi kan se på dette. Men også for helseminister Bent Høie var tvillingabort en vanskelig sak. Derfor må vi prøve dette ut.

Bollestad mener høyresiden har vist en evne til å diskutere disse spørsmålene, men ikke venstresiden. Hun peker også på at saken om legers reservasjonsmulighet viste at høyresiden har en forståelse for KrFs ståsted i slike spørsmål.

– Du synes ikke det er problematisk å bringe inn abortsaken i debatten om KrFs veivalg?

– Jo, på den ene siden kan du si det. Men på den andre siden så er vi i en situasjon der vi ikke har forhandlet på forhånd. Dette er en viktig sak for KrF. Det har vi signalisert med dette.

– Litt for ensidig

Stortingsrepresentant Tore Storehaug (KrF), som også var til stede under årsmøtet i Møre og Romsdal lørdag, synes det var greit at Bollestad brakte inn abortsaken.

– Det jeg reagerer litt på, er at det blir litt ensidig. Det fremstilles som om Solberg-regjeringen har vært konservativ på dette punktet, men det er jo ikke riktig. Det var denne Regjeringen som sa la frem regelverket og stemte ned KrFs og Sps forslag om å stoppe tvillingabort.

Han mener at hvis abortsaken skal dras inn i regjeringsdiskusjonen, taler det snarere for å velge en Støre-regjering. Han peker på at Sp i den rødgrønne regjeringen ønsket å endre abortloven.

– I Solberg-regjeringen er det ingen som står for det synet som Sp og KrF står sammen om. I en moderat sentrumsregjering med Ap, Sp og KrF vil det være to partier som vil være mot tvillingabort.

Han sier Høyre tidligere lyttet til KrF i slike saker, men at Høyre har nå flyttet seg vekk fra KrF i disse sakene.

– Og husk; det er Sp som står oss nærmest i disse sakene.