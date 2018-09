Velferdspolitikk og barnefamilier blir et viktig tema for Ap fremover og inspirasjon henter partiet fra sine svenske kamerater.

– Forslaget som det Sveriges statsminister Stefan Löfven lanserte for tre uker siden, var en ekstra ferie- uke for 900 000 barnefamilier. Det vil si de med barn mellom fire og seksten år, forklarte Ap-leder Jonas Gahr Støre da han innledet til debatt på landsstyremøte i partiet tirsdag.

Han minnet om at den svenske høyresiden hadde hevdet at dette hadde man ikke råd til.

– En ekstra ferieuke for barnefamilier er interessant også for Norge, understreker Støre.

– Det er den typen sterkere fellesskapsløsninger som koster. Men det er jo derfor vi mener at de som har mest, bør betale noe mer i skatt. Vi vet jo at dette er investeringer som betaler seg over tid, sa Aps-lederen.

Ap-lederen kom til et parti som var preget av økt selvtillit etter at meningsmålingene etter sommeren har pekt oppover.

Arbeiderpartiet har satt ned flere utvalg som skal foreslå ny politikk, blant annet innen oppvekst, innvandring og arbeidsliv. Deler av dette ble presentert på landstyrets møte i Folkets Hus i Oslo tirsdag.

Landsstyret i Ap er partiets høyeste organ mellom landsmøtene og møtes vanligvis noen få ganger i året.

Har råd til det

Støre avviste utsagnet fra Høyre-siden om at tiden for store velferdsreformer er over og mener det trengs et velferdsløft spesielt for barnefamilier. Støre viste også til gratis aktivitetsskole for alle barn og en «helhetlig skoledag» hvor barn får gjort unna lekser, fotballtrening og korps.

Han varsler at Arbeiderpartiet vil foreslå mellom tre og fire milliarder kroner mer til kommunene neste år enn det Regjeringen gjør for å oppfylle slike løfter.

Både dyrt og ansvarlig, ifølge Støre.

Bruke penger – ikke skape

– Du snakker i talen nesten bare om hvordan verdiene skal brukes og deles, men ikke så mye om hvordan de skal skapes. Er det et linjeskifte i Ap?

– Jeg er uenig i premissene i spørsmålet ditt. Jeg har pekt på områder der vi har muligheter for verdiskapning som innenfor leverandørindustrien, landbruk og andre områder som er ledende på teknologi. Men de er avhengig av et arbeidsliv som skaper kompetanse. Det er folk på jobb som er vår viktigste ressurs. Denne talen handlet om å gi folk kompetanse gjennom hele arbeidslivet og muligheten til å kombinere arbeids – og familieliv, sier Støre.

Skjerper tonen mot EØS

Ap varsler at det blir enda tøffere i arbeidslivspolitikken. Støre brukte mye tid i talen på å forsvare EØS-avtalen, men var klar på at nye EU-regler som gir norske arbeidstagere dårligere arbeidsvilkår, kan bli møtt med veto fra Arbeiderpartiet.

Han viser til at partiet sa nei til EUs fjerde jernbanepakke, som ville føre til ytterligere liberalisering og konkurranseutsetting.

Overfor Aftenposten sier han at det er aktuelt å bruke den såkalte vetoretten.

Ifølge Støre vil både EØS-avtalen og EU tåle det.

– Det er vel egentlig bare Høyre som ikke vil tåle det, sier Støre, som på direkte spørsmål hevder han alltid har vært for å bruke reservasjonsretten i EØS-avtalen.

Han forklarer Aps EØS-linje slik: – Vi er ikke enøyde i vårt syn på EØS som Rødt og co., men vi er ikke nesegruse for EU som Høyre og NHO.

Innvandringspolitikken

På dette landsstyremøte møter Aps innvandringsutvalg ledet av stortingsrepresentant Masud Gharahkhani første gang partiets grunnplan. Utvalget har levert en enstemmig innstilling hvor de vil bruke 5 milliarder i flyktningenes nærområder.

For å få til det utvalget kaller en «mer rettferdig asylordning» vil partiet inngå flere avtaler for å behandle asylsøknader i tredjeland utenfor EU.

Mange av forslagene er kontroversielle. Og grunnplanet har frist til desember med å komme med innspill. De endelige konklusjonene skal trekkes på neste års landsmøte.

Støre berømmet utvalget, som er enstemmig, og minnet om at ukontrollert innvandring og dårlig integrering fører til økt mistillit og høyrepopulisme.