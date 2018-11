Den israelske rikskringkasteren Kann News meldte tirsdag at en iransk agent basert i Danmark skal ha forsøkt å verve tidligere fiskeriminister Per Sandberg til å bli agent for Iran. Dette skal ifølge TV-kanalen være en del av Irans «omfattende skandinaviske aktiviteter».

Journalisten oppgir en høytstående israelsk tjenestemann som kilde, men navngir ikke kilden.

TV-kanalens innslag viser stillbilder og videoopptak av Per Sandberg. Bilder av den angivelig iranske agenten basert i Danmark vises også, men ansiktet er vendt bort.

Sandberg: – Bare løgner og konspirasjonsteorier

– Dette er oppspinn, løgner og konspirasjonsteorier, sier Per Sandberg til Aftenposten.

Han forteller at han ble informert om tv-innslaget av broren sin i går, som for tiden bor i Israel.

– Han var sjokkert over å se meg, sin egen bror, bli omtalt i flere minutter på denne måten. Dette er meget alvorlig, sier Sandberg.

– Informert Regjeringen

Han sier han har vært i kontakt med den israelske ambassaden og informert den norske Regjeringen.

– Når en anonym, høytstående israelsk embetsmann brukes som kilde på at jeg er blitt prøvd rekruttert for å spille en stor rolle i europeisk agentvirksomhet, så er det så alvorlig som det går an å bli, sier Sandberg.

Han tror selv innslaget skyldes at noen har en agenda mot ham, på bakgrunn av noe han og kjæresten Bahareh Letnes skrev i boken sin, Fremmede makter har flyttet inn. Hva dette noe er, vil Sandberg ikke si, men oppfordrer heller til å lese boken.