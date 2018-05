Navarsete langer ut mot Sp-ledelsen om sexmelding-saken: – Elendig håndtering

Det skriver Navarsete i en Facebook-oppdatering torsdag ettermiddag, etter at det ble klart at Senterpartiet ikke vil sanksjonere mot noen av deltagerne på hytteturen der det ble sendt en grov sexmelding til Navarsete.

En rekke Sp-profiler var til stede på hytteturen, blant annet nestleder Ola Borten Moe.

Navarsete skriver videre at hun etter Senterpartiets håndtering er i «samme situasjon som mange andre jenter/kvinner har vært i. En har varslet og ingen verdens ting kommer ut av at det med unntak av en megatøff tid for seg selv».

Hun avviser også at hun skal ha lekket saken til mediene.

