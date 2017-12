Varslet om trakassering: Ble møtt av massiv kritikk på KrFs kontor

Da hadde det gått ti dager siden Sandstø valgte å fortelle hvordan det var å si fra om trakassering i KrFU, gjennom et oppslag i Aftenposten.

Sandstø hadde takket ja til å møte generalsekretær Hilde Frafjord Johnson. Det skulle ikke gå slik hun trodde. Mens hun ventet på å få møte Johnson, ble hun verbalt angrepet av et sentralstyremedlem i KrFU. Ifølge Sandstø sa vedkommende:

«Alle har vært forelsket og gjort dumme ting, Julia, det vet du godt.»

«På grunn av mediesaken din har foreldre ringt og vurdert å melde ut barna sine av KrFU.»

«Det at du gikk ut (med saken, red.anm.), har gjort de to siste ukene veldig vanskelige for veldig mange på kontoret.»

Sandstø: Ble bedt om å trekke saken

Før KrFU-politiker og sentralstyremedlem Julia Sandstø sto frem i Aftenposten og fortalte om trakassering, forsøkte KrFU-leder Martine Tønnessen og generalsekretær i KrFU, Otto Galtung, å få Sandstø til å trekke saken, ifølge Sandstø.

– Martine sa da at dette ikke var noen «sak», at dette ikke var trakassering, sier hun.

Tønnessen skal også ha sagt at lederne i de andre ungdomspartiene alle hadde bekreftet at de også hadde «saker», men at de ikke rådet noen til å stå frem, fordi det ville skade partiet, forteller Sandstø.

«Husk, du blir kanskje den eneste som står frem slik. Da vil dette kun gå utover KrFU», skal Otto Galtung ha sagt, ifølge Sandstø.

Mathilde Pettersen, KrF

KrFU-ledelsen ba flere ganger om å få se sitatene hennes for å gå gjennom dem sammen med henne.

– Jeg hadde ingen tillit til dem fordi mine varsler ikke var blitt tatt på alvor. Det var veldig ubehagelig.

Aftenposten var i kontinuerlig dialog med Sandstø før saken ble publisert og har sett meldinger som er sendt. Aftenposten har også vært til stede mens Sandstø åpnet og leste noen av disse meldingene og sett hvordan hun ble presset av ledende personer i systemet.

Galtung og Tønnessen har lest Sandstøs uttalelser og svarer slik i en fellesuttalelse pr. e-post:

«Vi kjenner oss ikke igjen i det Julia beskriver og oppfatter fremstillingen som uriktig. Vi ønsker åpenhet i denne saken, tar den på dypeste alvor, men ber om forståelse for at dette skjer i partiet og ikke i mediene. Vi må også forholde oss til taushetsplikten og derfor er det begrenset hva vi kan kommentere. Vi har flere ganger invitert Julia til dialog og vil ikke kommentere saken ytterligere før vi har fått snakket ordentlig sammen».

Etter at Aftenposten publiserte saken, har KrF forsøkt å få til et møte med Sandstø flere ganger. Sandstø har ønsket å vente til den verste mediestormen har lagt seg, samtidig som hun har satt som premiss at ledelsen beklager hvordan hun er blitt behandlet.

KrF har heller ikke ønsket å møte henne i debatter og har heller stilt opp uten at Sandstø var til stede.

Fredag sa hun omsider ja til å møte generalsekretær Frafjord Johnson.

Verbalt angrep

Etter å ha åpnet hyggelig, med spørsmål om hvordan det gikk med henne og om hun ønsket å snakke om saken, opplevde Sandstø samtalen med sentralstyremedlemmet som et verbalt angrep på henne.

Ifølge Sandstå avbrøt sentralstyremedlemmet henne med spørsmål og beskyldte henne for å være ute etter revansj, at hun ikke tenkte på hvordan det gikk med personen som hun beskyldte for trakassering og at Sandstø har fremstilt saken feil.

«Den kulturen som blir portrettert, stemmer ikke, og på grunn av mediesaken din har foreldre ringt oss og lurt på om de skal melde ut barna sine av KrFU», sa vedkommende blant annet, ifølge Sandstø.

Sandstø sier til Aftenposten at uansett hvordan hun argumenterte med vedkommende, så møtte hun bare motstand.

– Dette kunne vedkommende aldri sagt om ikke hele ledelsen og sentralstyret var enig, mener Sandstø.

Begynte å gråte

Hun ble opprørt, forlot rommet, begynte å gråte og til slutt forlot hun KrFs kontorer.

Aftenposten har snakket med sentralstyremedlemmet, som bekrefter samtalen med Sandstø, og erkjenner temaene, men mener at ikke alle sitatene falt akkurat slik Sandstø beskriver. Sandstø oppsøkte vedkommende for å komme inn i lokalene. I etterkant av samtalen, etter å ha fått en SMS fra Sandstø, forsto vedkommende at dette ikke var greit for henne, og kom da med en uforbeholden unnskyldning.

Sandstø mener holdningen hun møtte i kontorlokalene fredag er hovedårsaken til at hun ikke har ønsket å møte KrF og KrFU.

Sentralstyremedlemmet sier vedkommende ikke registrerte at Sandstø gråt, og ville da ha reagert annerledes.

Her står døren alltid åpen for at Julia skal snakke med oss om de tingene hun synes er vanskelig. Otto Galtung, generalsekretær i KrFU

– Beklager at hun opplevde det slik

Otto Galtung mener det Sandstøs møte med KrFU fredag ikke er representativt for holdningen i huset.

KrFU

– Jeg beklager virkelig at hun opplevde det sånn og har forstått at vedkommende også har beklaget. Her står døren alltid åpen for at Julia skal snakke med oss om de tingene hun synes er vanskelig, sier han.

Sandstø forteller at det har vært tungt å forholde seg til KrF og KrFU den siste tiden: Helt siden ryktene begynte å svirre om at hun snakket med noen i mediene om trakasseringssaken, har hun opplevd et press fra partiet om å tie.

Sandstø hadde også lagt en plan for selv å informere personene som ville bli omtalt i Aftenpostens oppslag, blant annet personen som hadde trakassert henne.

Imidlertid skjønte Sandstø raskt, sier hun, at Tønnessen på et tidlig tidspunkt hadde varslet alle involverte, til tross for at Sandstø ba henne innstendig om ikke å gjøre det.

– Vi har ikke presset henne

– I tillegg har ikke Hilde Frafjord Johnson eller KrFU egentlig bedt om unnskyldning for håndteringen, bare unnskyld for at jeg «opplevde» behandlingen dårlig, sier Sandstø.

På spørsmål om hvordan KrFU stiller seg til kritikken, svarer Galtung følgende:

– Det er hennes oppfatning. Vår intensjon har aldri vært å presse Julia.

– KrFU ønsket å endre saken og sitatene

Sandstø er ikke den eneste som har opplevd å bli presset. Da Aftenposten skrev saken om ungdomspartiene i Oslo som gikk sammen om et opprop der de krever at politikere som trakasserer blir ekskludert, ble leder i Oslo KrFU, Kristofer Olai Ravn Stavseng, bedt om å endre saken.

Rundt tyve minutter etter at Aftenposten hadde sendt saken over til KrF, slik at de kunne svare på kritikken, fikk Stavseng en telefon fra KrFU. Etterpå ringte Stavseng Aftenposten for å diskutere ett av sitatene.

Privat

– KrFU ba meg om tre ting: Å endre fakta i det ene sitatet, de ville ha en annen vinkling på saken og så mente de at en ekskluderingsparagraf, som var beskrevet i oppropet, var for drøyt, forklarer Stavseng.

Stavseng har alltid hatt en god relasjon med KrFU, men opplevde dette som et ubehagelig press for å endre en sak i mediene.

Han sier at fylkeslederne har fått beskjed om ikke å kommentere Julias sak.

– Det er jeg sterkt uenig i, for det er en altfor viktig sak til å tie om. Hensynet til partiets omdømme har tatt altfor stor plass. Paradokset er at måten ledelsen gjør det på, skader partiets omdømme. Mangelen på unnskyldning fra KrF sentralt viser at ledelsens agenda i for liten grad handler om å ivareta de som er utsatt. Dette krever jeg en endring av, sier Stavseng.

Dette stiller Galtung seg uforstående til.

– Denne saken har aldri handlet om partiets omdømme. Vi har prøvd etter beste evne å ivareta Julia og håndtere saken på best mulig måte i tråd med våre retningslinjer, sier Galtung.

