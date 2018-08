Hareide beklager protestutmeldelser fra partiet etter at partiprofil viet lesbisk par

– Vi har en del beklagelige utmeldelser, bekrefter KrF-leder Knut Arild Hareide under Aftenpostens partilederutspørring i Arendal.

De siste ukene har minst 50 medlemmer forlatt partiet. Flere av dem er sentrale tillitsvalgte på Sør- og Vestlandet.

Utmeldingene kommer etter at KrFs familiepolitiske talsmann Geir Jørgen Bekkevold viet partiets kommunikasjonssjef og hennes kjæreste. Det er særlig i de kristenkonservative miljøene rundt avisen Dagen at reaksjonene har vært sterke.

Tidligere denne uken ville ikke partiledelsen stille til NRK-debatt om uroen i partiet. Men torsdag svarte Hareide på Aftenpostens spørsmål.

– Kommunikasjonsproblem, politikken står fast

– Dette handler om vår kommunikasjon, ikke om politisk endring. Alle våre politikere er forpliktet på det programmet vi står for. Vi har et syn på ekteskapet, der vi peker på ekteskapet mellom mann og kvinne som nettopp den rammen som vi mener er god og stabil for barns oppvekst, sier Hareide.

Han la vekt på at Bekkevold viet paret i rollen som prest, ikke stortingspolitiker. På spørsmål om han ikke gjør som Per Sandberg, som sa at det finnes en Privat-Per og en Statsråd-Per, svarer Hareide:

– Det er presten Bekkevold, og dette er et viktig skille for KrF. Media har jo ønsket å fremstille oss som en menighet, men vi er jo ikke det. Vi er et politisk parti.

Han legger stor vekt på at KrF ikke vil blande seg inn i Kirkens teologiske diskusjoner.

– Jeg forstår jo at det kan være vanskelig å skjelne mellom de rollene der. Men det ville være en ny prinsipiell linje hvis KrF skal gå inn og styre dette, sier han.

Tidligere i august sa Bekkevold til avisen Dagen at han anså vielsen som «helt uproblematisk». NRK var onsdag i kontakt med Bekkevold, som opplyste at han ikke ønsket å kommentere kritikken som er rettet mot vielsen.

«Jeg har svart alle nå at jeg ikke kommenterer denne saken lenger, ikke minst av hensyn til de to som har opplevd sin fineste og vakreste dag», skrev han i en SMS.

På Aftenpostens spørsmål om det var lurt av Bekkevold å vie paret, svarer Hareide:

– Prinsipielt er det viktig for meg å gi den friheten, så hver gang jeg begynner å gi en bedømmelse der, har jeg med en gang gått inn i det teologiske. Men jeg kan si at jeg forstår jo at dette er krevende.

Lekker til De kristne

Deler av grunnfjellet i partiet spør nå om KrF står fast på sitt syn på ekteskapsloven og at ekteskap er noe som inngås mellom en mann og en kvinne. Mandag sa Per Sverre Kvinlaug, leder i Agder KrF, til Vårt Land:

– Han har sagt at han gjorde vielsen privat, men den vurderingen er feil. Vielsen gjør at det ser ut som vi har endret vår ­politikk, men programmet vårt er krystallklart på at ekteskapet er mellom mann og ­kvinne. Han må forstå at han er vår ­stortingsmann og valgt inn på vårt program.

Kvinlaug er i selskap med lokallagsledere fra stor deler av «Bibelbeltet» nordover langs Vestlandskysten. I Hordaland og Bergen har flere lokalpolitikere meldt seg ut. Mange av dem går over til partiet De kristne.