For 36 år siden var Perviz S. Khazai fungerende ambassadør til Iran i Norge. Han levde et dobbeltliv, som diplomat, men forkjemper for demokrati i Iran og motstander av Ayatollah Khomeini, og har fortalt at han sov med pistol i nattbordskuffen og en hagle i skapet.

I oktober 1982 gikk han ut på ambassadetrappen. Der erklærte han sin avsky for Khomeini. Han fortalte at han var medlem av det iranske regimets motstander, eksilgruppen NCRI (National Council of Resistance of Iran). I tillegg søkte han asyl i Norge. Det ble innvilget kort tid etter.

– Hvor er bevisene?

Khazai reagerer sterkt på en av påstandene tidligere fiskeriminister Per Sandbergs kjæreste Bahareh Letnes kom med da paret tirsdag denne uken møtte nye journaliststudenter til skolestart på Oslo Met.

– Hun sier at hun er blitt drapstruet av Folkets Mujahedin, sier Iran-kritikeren, og rister på hodet. Folkets Mujahedin er et av hovedmedlemmene i NCRI.

– Hvor er bevisene hennes? Har hun sagt fra til norske myndigheter, vist dem telefonen sin eller e-posten sin? Hun må i hvert fall si at «noen som ga seg ut for å være Folkets Mujahedin drapstruet meg.» Det lukter råtten fisk for meg, sier Perviz S. Khazai. Selv er han humanetiker, men medlem av den sosialdemokratiske delen av NCRI og medlem av eksilgruppens utenrikskomité.

– Hvordan kan du være sikker? Kan det ikke tenkes at Mujahedin-tilhengere har handlet på egen hånd?

– Nei, nei, nei. Motstandsbevegelsen er svært disiplinert. Den vet at uttalelser skal komme gjennom offisielle kanaler.

Per Sandberg er forelagt Khazais refleksjoner. I en SMS til Aftenposten svarer han:

«Vi kommenterer absolutt ingenting, men det ville jo være sjokkerende hvis et medlem i NCRI ville uttalt noe annet.»

Om drapstruslene er blitt anmeldt til politiet, svarer han ikke på. Bahareh Letnes har ikke svart på Aftenpostens henvendelser.

Den tidligere statsråden har vært svært kritisk til at Aftenposten skrev om møtet på Oslo Met.

«Aftenposten bruker altså et hemmelig opptak, fra et lukket arrangement. Her ser vi moralen. Morgendagens journalister går i fotsporene til dagens journalister. Fullstendig blottet for etikk», skrev han i en SMS til NRK fredag.

Terje Pedersen / NTB scanpix

Skal få beskyttelse

Perviz S. Khazai legger ikke skjul på at han har latt seg provosere av uttalelsene paret har kommet med om Iran.

– Letnes sier at Iran bare har 20 prosent islamsk lov. Resten er som Paris eller Norge. Ha-ha-ha. En kvinne kan ikke jobbe uten en manns tillatelse. Ikke få pass. Ikke reise bort. For tre dager siden ble 60 unge mennesker fengslet i Nord-Iran fordi de festet i en kjeller, fordi de ikke var gift, ikke brukte slør og drakk alkohol, sier han.

I møtet med studentene tirsdag, fortalte Sandberg at paret skal reiser til Iran i oktober i år. På grunn av de angivelige truslene mot Letnes, skal de få beskyttelse av iranske myndigheter, ifølge de to.

– Bahareh ringte departementet i Iran. De lovte oss det at hvis vi kom til Iran nå, så skal de passe på oss på grunn av alle disse drapstruslene, sa Sandberg til elevene.

Dan P. Neegaard

– Faller i en felle

– Jeg blir veldig trist på vegne av vår kjære Sandberg. At han er så naiv at han faller i en slik felle. Iran er et land Norge fordømmer i FN to ganger i året for grove brudd på menneskerettighetene. Og så klager han på oss (NCRI/Mujahedin, red anm.) til iranske myndigheter! De skryter av Iran. Hvorfor er 11 millioner iranere på flukt over hele verden?

Sandberg sa også at de to skal selge piggdekk til Iran, «tjene penger som gress», arrangere en iransk og persisk festival i Oslo og lage fem leserbrev og dokumentarer fra Iran som de skal selge.

– De kan ikke bare si at det iranske folket er fint eller at maten er god. De må også fortelle om piskingen, henrettelsene, volden og at en 9 år gammel jente og en 13 år gammel gutt kan bli gift. Hvis de sier det – lykke til! sier Khazai.