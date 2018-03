Thommessens skjebne avhenger nå av om han klarer å gi KrF gode nok svar på spørsmålene partileder Knut Arild Hareide stilte ham for en uke siden. Det er KrF som kan bli tungen på vektskålen i spørsmålet om stortingspresidentens fremtid.

Dagens redegjørelse kan føre til tre mulige utfall:

Thommessen gir så gode og overbevisende svar om byggeskandalen at han får nytt tillitsvotum fra KrF og Høyre, Frp og Venstre. Disse fire partiene sto i høst sammen om å støtte hverandres kandidater til stortingsvervene.

Thommessen gir dårlige eller mangelfulle svar – og legger så mye av ansvaret over på entreprenører og administrasjonen at den allerede tynnslitte tilliten er borte. Han må da gå av.

Thommessen viser ydmykhet, beklager, tar ansvar og presenterer tiltak som overbeviser om en langt mer aktiv og profesjonell oppfølging i resten av byggeperioden. KrF stiller noen nye spørsmål som Thommessen må besvare i løpet av den neste uken. Redegjørelsen beroliger KrF nok til at saken oversendes finanskomiteen.

Hva burde Thommessen ha visst?

Hvilket utfall saken får, kan komme umiddelbart etter redegjørelsen. Men mest sannsynlig vil KrF først konkludere etter det ukentlige gruppemøtet onsdag ettermiddag.

Kjernespørsmålet er hva Thommessen visste – og hva han burde ha visst – da han orienterte Stortinget 20. desember. Den gang sa han at kostnadene var under kontroll, og at budsjettet på 1,8 milliarder kroner ville holde.

Thommessen hadde ikke da blitt informert av daværende stortingsdirektør Ida Børresen om at hun dagen før fikk alvorlige varsler om ny budsjettsprekk. Men Thommessen hadde heller ikke selv spurt om oppdatert informasjon, selv om han som øverste ansvarlig selvsagt var kjent med de månedlige byggerapportene.

I begynnelsen av februar fikk presidentskapet beskjed om nye overskridelser på 500 millioner kroner.

Svarene utløser nye spørsmål

Forrige onsdag informerte Thommessen finanskomiteen og de parlamentariske lederne om byggeskandalen. Men han svarte ikke godt nok, og redegjørelsen utløste nye spørsmål.

– Vi har en del spørsmål vi ikke har fått svar på. Det er en veldig alvorlig sak, var KrF-leder Knut Arild Hareides kommentar etter gruppemøtet i forrige uke.

Etter Thommessens redegjørelse i dag slipper partienes talspersoner til med et fem minutter langt innlegg hver, før stortingspresidenten oppsummerer debatten.

Saken sendes deretter til finanskomiteen som må finne ut hvordan ekstraregningen på minst 500 millioner kroner skal dekkes inn. Hareide kom hjem fra skiferie i Østerrike mandag kveld, og han er til stede i salen i dag under den foreløpige siste akten i dramaet om stortingspresident Thommessens tillit.