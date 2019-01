KrF raderes ut på Østlandet, klarer ikke å stille til valg i en rekke kommuner

Kjell Ingolf Ropstad og blå side i partiet seiret og fikk KrF så vidt inn i Solberg-regjeringen. Men prisen kan bli at KrF mister rollen som landsdekkende parti.

Partiet sliter nå med å stille lister i en rekke kommuner i KrFs røde fylker.

– I mange kommuner og fylker på Østlandet samarbeider vi godt med venstresiden. Da vi sa nei til regjeringssamarbeid for to år siden, var det fordi vi ikke kunne samarbeide med Frp, sier Mette Aas-Kilstad. Hun har vært KrFs ansikt utad i Lunner kommune på Hadeland.

Hun sitter i sofakroken og klør familiens hund Sakk bak øret. Utenfor stuevinduene er det blåswixføre og sol. Den tidligere lektoren i videregående skole legger heller ikke skjul på at hennes syn er farget av at det lokalt har vist seg vanskelig å samarbeide med Frp.

Når denne perioden er over, sier hun takk for seg etter to perioder i kommunestyret i Lunner av både helsemessige og politiske grunner. Det kan også bli et takk for seg til KrF, der hun i 12 år har vært medlem.

– I nabokommunen Gran, der regjeringspartiene forhandlet seg frem til plattformen, stiller heller ikke KrF liste i år, forteller Aas-Kilstad.

Tilbake til bibelbeltet

– Hadde Hareides linje vunnet, ville vi fortsatt vært et lite, men landsdekkende parti. Det kunne vi bygget videre på og nådd nye grupper. Nå ender KrF som et rent «bibelbelte» parti, mener hun.

Det er i de «røde områdene» partiet sliter med å stille lister foran høstens valg, særlig på Østlandet:

I Oppland i 2015 stilte KrF liste i 13 av 27 kommuner, ved årets valg er det bare Gjøvik en foreløpig har nok kandidater. OL-byen Lillehammer henger i en tynn tråd. Fylkespartiet håper de skal få på plass flere innen fristen.

I Buskerud kan hele fem kommuner i Hallingdal bli uten KrF-liste, det samme med Modum kommune. Neste uke skal Knut Arild Hareide møte KrF-ere i Hallingdal i et forsøk på å berge listene.

I Hedmark ligger det ikke an til liste i Kongsvinger eller i Grue. I Nord-Østerdal er det usikkert i tre kommuner. KrF vil derimot for første gang på lenge stille liste i Elverum.

Fristen for å melde lister til valgstyrene i kommunene er 1. april.

Olav Olsen

Sliter også i andre deler av landet

Også ellers i landet sliter partiet.

I Trøndelag bekrefter fylkessekretær Jann Karlsen at de har lokallag som ikke stiller liste i år på grunn av veivalget. Tidligere nestleder Odd Anders With har meldt seg ut og i Trondheim sliter en med å fylle topplassene på listen.

Det er utmeldingene og ikke innmeldingene som topper nyhetene for KrF. Fylkesleder i Oppland, Toril Kristiansen, sier de ikke har gitt opp selv om regjeringsvalget var tungt å svelge for mange.

Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Toppkandidat ut

Sentralstyremedlem Hilde Ekeberg fra Lillehammer, som var en av 17 som stemte mot regjeringsplattformen på landsstyremøte torsdag, har i flere år vært en markant politiker i KrF.

Internt i partiet har mange hatt store forventninger til henne. Hun ledet også KrF-utvalget som gjennomgikk og analyserte KrFs mislykkede valgkamp i 2017.

Nå går Ekeberg ut av sentralstyret, fordi hun i henhold KrFs vedtekter om tidsbegrensning ikke kan ta gjenvalg.

Hun tar heller ikke gjenvalg i bystyret i Lillehammer.

– Det har vært planlagt lenge og har ikke sammenheng med det som har skjedd det siste halvåret. Men tidspunktet for en pause føles enda mer riktig etter at retningsvalget ble endelig, sier hun.

I det nye fylket Innlandet sa alle medlemmene i Oppland KrFs styre nei til å fortsette. I Hedmark var det ja til å fortsette i det nye styret.

Olav Olsen

De nye går ut av partiet

Aftenposten har ringt rundt til fylkes- og lokallagsledere, og tonen er den samme. I tillegg til vansker med å stille lister, er det problemer med å få folk til å stå på listene.

Flere forteller om det samme som Aas-Kilstad:

– Mange av de nyinnmeldte som kom etter Knut Arild Hareides tale har allerede meldt seg ut etter at partiet gikk til høyre og nå inn i regjeringen.

Noen av opposisjonspartiene tjener på dette. På to dager har SV fått 350 nye medlemmer, skriver NTB.

Kvinnelige akademikere på Østlandet er det ikke flust med i KrF. Aas-Kilstad kommer fra en Ap-familie og føler seg hjemme i den sosialdemokratiske sosialpolitikken. Da hun ville engasjere seg, valgte hun KrF.

– Litt karikert så synes jeg ikke at sosialister har en stor nok respekt for at vi er ulike, det er noe med menneskesynet hos KrF som traff meg, forteller hun.

– Hva synes du om plattformen til den nye regjeringen?

– Jeg kjenner den bare fra mediene, men jeg tror vi har fått omtrent det en kan forvente. På en måte kan vi ha fått mer, fordi i Ernas hode spøkte nok tanken på at dette kanskje ikke ville gå. Men jeg synes det er blitt mye abort når Kjell Ingolf Ropstad har snakket og lite om andre KrFs hjertesaker.

KrF er blitt for blått

– Hva skal til for at du forblir i KrF?

– Jeg vet ikke, det er mitt part, og jeg er i sjelen en sentrumspolitiker. Men det KrF vi ser nå er for blått. Jeg skal bruke de neste månedene til å tenke på om jeg skal bli, gå til Sp som nok ligger meg nærmest, eller til Ap.

Begge partiene har tilbudt henne å melde overgang.

Nå skal KrF velge ny leder etter Hareide. Det skal skje på landsmøtet i april, og det er en voksende skepsis til Kjell Ingolf Ropstads evner til å samle det dypt splittede partiet.

– Vil hvem som blir leder i KrF være avgjørende for om du blir eller ikke?

– Nei, det som er avgjørende at KrF er blitt blåere og selger sjelen sin for å komme i posisjon i regjering med Frp. Vi har diskutert det på fylkessamlinger og her lokalt, det er utenkelig at vi skal stå på stand og forsvare Frp.