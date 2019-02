Etter at VG skrev at Venstre-leder Skei Grande hadde karakteriserte Bjørlo, ordfører i Eid i Sogn og Fjordane, som en psykopat, har saken tatt en næringsvennlig retning.

En elev i videregående skole har startet produksjon av T-skjorter med skriften «Distrikts-psykopaten». Det er solgt over 100 skjorter, og 50 kroner av hvert salg går til krisesenteret i Sogn og Fjordane.

Ordfører Bjørlo er blant dem som gjerne ikler seg T-skjorten:

– Trine og jeg har et veldig ok forhold. Jeg bryr meg ikke om dette, det er absurd hele oppslaget. Det tok kanskje av hele greien med skjorten, sier han.

Ifølge Psykisk Helse har personer med psykopati ingen opplevelse av at de har lidelsen. De mangler sykdomsinnsikt og sykdomsfølelse, og har ikke noe virkelig ønske om hjelp med problemene de skaper.

Men Bjørlo erkjenner at Venstre er i en krevende situasjon. Norstats meningsmåling for februar viser at partiet kun har 2,6 prosent oppslutning.

Angripes fra to hold

– Det er en krevende situasjon fordi vi er et lite parti i nøkkelposisjon. Vi blir lett angrepet fra to hold, det er ulempen med å være et sentrumsparti, sier Bjørlo, og viser til balansen mellom stat og privat, by og land, næring og miljø.

– I de fleste saker er Venstre et moderat midtenparti. Der har det vært tøft å stå. Venstre har levd et liv rundt sperregrensen i mange år, sier han.

Bjørlo var blant de første som tok til orde for at Venstre skulle gå inn i Solberg-regjeringen.

Så langt er han ikke fornøyd med utbyttet i form av synlighet og tydelighet, og forstår at partifeller er utålmodige og kritiske.

– Det er lang tids oppsamlet frustrasjon. Jeg er heller ikke fornøyd med måten vi har synliggjort oss som parti på. Vi har fått på plass gode politiske gjennomslag i næringspolitikk, fornying og det grønne skiftet som er veldig viktig for distriktene. Men vi har ikke klart å synliggjøre dette godt nok, sier han.

– Granavolden-erklæringen et kvantesprang

Granavolden-plattformen beskriver Bjørlo derimot «veldig bra og et kvantesprang i utforme politikk for hele Norge.»

- Nå har vi for første gang på plass en helthetlig politikk hvor staten må samordne seg for å bygge hele Norge med utflytting av statlige arbeidsplasser, brudd med "silo-tenkingen" i statsbyråkratiet, tydelig landbrukspolitikk, utdanning og fiberutbygging.

– Men det tar tid å gå fra formuleringer i plattformen til konkret politikk. Det store problemet er at staten trekker seg tilbake og bygger ned NAV, skatt, politi og veivesen. Staten trekker seg i det stille vekk, og mot storbyene, mener han.

– Raja og Rotevatn er kjempenavn

Ifølge Bjørlo «forstår Trine dette veldig godt og er ikke problemet», slik noen lokale partifeller mener.

– Jeg opplever at Trine står på og har gjort en fantastisk jobb over mange år for Venstre. Hun har gjenreist et parti som lå langt nede til to valg over sperregrensen, sier han.

Bjørlo mener det er «helt greit» at partifeller begynner å snakke om hvem som skal overta ledelsen når Skei Grande en gang går av.

– Det betyr ikke at vi har mistillit til Trine nå. Når tiden er inne ser jeg mange flinke folk som kan overta. Abid Q. Raja og Sveinung Rotevatn er to kjempenavn, slutter han.