Lederen i Nordland KrF, Ingelin Noresjø, mener at partiet må ha en bredere geografisk sammensetning i ledelsen og blant dem som får plass i regjeringsapparatet. Nå melder den sentrale fylkespolitikeren i Nordland seg på til å bli 2. nestleder i partiet.

I helgen er 400 KrF-ere fra hele landet samlet til strategikonferanse på Gardermoen.

Første del av konferansen gikk med til å hylle de tre som nå tar plass ved Kongens bord. Men over konferansen hviler det en tung skygge. Entusiasmen for regjeringsdeltagelsen smitter ikke i hele partiorganisasjonen. Mange av dem som ikke ønsket regjeringssamarbeid med Frp, melder seg ut. KrF sliter med å stille liste, særlig i fylker utenfor bibelbeltet på Sør- og Vestlandet. For en uke siden skrev Aftenposten om KrFs store problemer på Østlandet.

Strekker ut en hånd

Fungerende leder Olaug Bollestad, nyslått barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad, ny utviklingsminister Dag Inge Ulstein og Knut Arild Hareide brukte alle sine innlegg til å snakke om forsoning av fløyene i partiet. Og at det også var lov å være skuffet. I tillegg var gjennomgangstonen at når KrF når ut med hva det har fått gjennomslag for, så vil også det hjelpe.

Men mange mener det ikke holder å snakke. Partiet må vise at det vil ha med de «røde». Valget av Ulstein som statsråd er et slikt tiltak, gjenvalg av Hareide som parlamentarisk leder, noe som kan skje alt denne helgen, er et annet.

Må forbli et landsdekkene parti

Lederen i Nordland KrF svarer slik på spørsmålet om hva som må til for å forsone de to fløyene:

– Det er ikke noe som er fort gjort, men vi må bygge KrF i hele landet. Vi må ha representasjon i KrFs organer og i regjeringsapparatet fra større deler av landet enn vi har klart.

Noresjø støttet Hareides linje i regjeringsspørsmålet.

– Det finnes gode folk over hele landet om man leter, men det er den letingen som mangler. Vi må synliggjøre politiske talenter i alle fylkeslag. Der er det jeg hiver meg frempå. Jeg vil profilere den delen av partiet, sier hun om sitt kandidatur til å bli 2. nestleder.

Avhengig av hverandre

Hun minner om at KrF har åtte stortingsrepresentanter, og at fem av dem er på utjevningsmandater.

Skal den magiske sperregrensen på fire prosent på landsbasis nås, holder det ikke med gode valg på Sør- og Vestlandet.

– Det viser at uten å sikre oppslutningen for KrF i resten av landet, vil vi ikke få inn representantene fra fylkene i sør og vest heller. Denne sammenhengen har de ikke helt sett. Vi er avhengig av hverandre i hele KrF, understreker hun.

Debatten pågår nå

Fylkeslagene i KrF har frist til 1. februar med å komme med innspill. Bollestad understreket flere ganger, i ulike intervjuer, at hun peker på Ropstad som kommende leder. Det er ingen utfordrer til ham som også får støtte fra Hareide. Med sine 33 år blir Ropstad trolig den yngste partileder i et stortingsparti noen gang.

Bollestad selv forteller til Aftenposten at hun er innstilt på gjenvalg som 1. nestleder. Dermed er det plassen som andre nestleder det trolig blir kamp om på landsmøtet, som er 26. til 28. april.

– Fristen er 1. februar. Vi avventer innspill på flere kandidater, sier lederen i valgkomiteen, Solveig Ege Tengesdal.

En annen kandidat som nevnes til 2. nestleder, er Ida Lindtveit Røse, tidligere leder av KrFU og gruppeleder for KrF i Oppegård. Mens Noresjø støttet Hareides linje, var Lindtveit Røse på den «blå» siden.

I slutten av mars vil innstillingen fra valgkomiteen være klar.