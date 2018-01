Regjeringsforhandlingene begynner å spisse seg til

Det var ingen skisse som lå klar og ventet da statsminister Erna Solberg (H) kom tilbake til Jeløy Radio presis klokken 14 torsdag – etter en lynvisitt til USA for å møte president Donald Trump.

Tvert om – det er nå de virkelig vanskelige sakene skal diskuteres i detalj, kunne tre av nestlederne som har holdt det gående de siste to dagene, fortelle torsdag ettermiddag.

Utfordringer venter

– Det er altfor tidlig å snakke om noen skisse. Men jeg vil ikke kalle det som gjenstår, for problemer. La oss heller si at det begynner å spisse seg litt. Og så har vi kvittert ut en del. Men det betyr bare at nå ligger det større utfordringer foran oss. Det betyr at vi må bruke mer tid på hvert punkt, sier Frp-nestleder Per Sandberg.

Sammen med Høyre-nestleder Bent Høie og Venstre-nestleder Ola Elvestuen tok Sandberg en liten luftetur et par timer etter at Solberg hadde kommet tilbake til Jeløya.

Nå må lederne inn

Mens Solberg var i USA, var Frp-leder Siv Jensen opptatt med SSB-høringen på Stortinget onsdag.

Elvestuen sier følgende om arbeidet mens partilederne har vært opptatt på annet hold:

– Nå er det jo sånn at det er partiene som forhandler – og der har også vi nestlederne en rolle. Så har vi en egen rytme og dynamikk i forhandlinger, og nå er det viktig at lederne kommer inn. På de viktigste sakene skal selvsagt også partilederne være med.

– Forhandlingene har vært litt som været her på Jeløya. Det har ikke vært vindstille en eneste dag, og det blåser fra alle kanter, kunne Sandberg føye til.

Avgjørende fase

Før avreise fra Washington sa Solberg til NTB at det er store saker som gjenstår på Jeløya.

– Det er en avgjørende fase på den måten at vi har ryddet unna en del enklere saker, og nå er det de vanskelige sakene som ligger på bordet, fortalte hun.

Statsministeren ville ikke gå nærmere inn på hva som er «de vanskelige sakene», men spørsmål om klimapolitikk, grønne avgifter, oljevirksomhet samt asyl og innvandring har tidligere skapt krøll på tråden mellom regjeringspartiene og Venstre.

Torsdag ettermiddag lød Høies noe kryptiske løypemelding at det jobbes godt og at humøret er på topp.

– Vi rydder unna ting underveis, kunne han fortelle.

Harde tak

Tidligere i uka beskrev Venstre-leder Trine Skei Grande forhandlingene som noe av det mest slitsomme hun hadde vært med på.

Grande varslet i et intervju med NTB at det lå an til harde tak når de tre partilederne møtes på nytt igjen. I tillegg til stridssakene som er kjent fra før, har eiendomsskatten ifølge Aftenposten seilt opp som et hett tema.

Sett med Frp-øyne er det en «usosial skatt som rammer uavhengig av betalingsevne». Venstre er på sin side sterk motstander av å frata kommunene muligheten til å innkreve eiendomsskatt.

Er i beredskap

Venstres landsstyre har fått beskjed om å holde seg i beredskap i helgen. Deres oppgave blir å komme med råd til stortingsgruppen – som formelt tar beslutningen om regjeringsdeltakelse eller samarbeidsavtale. Også i Fremskrittspartiet og Høyre er «baklandet» satt i beredskap for å kunne samles på kort varsel.

Det kan tyde på at enkelte viktige avklaringer ventes å kunne komme. Sist helg ble framdriften beskrevet som overraskende god av kilder i flere partier. Det lå an til at tidsplanen skulle overholdes med god margin, ble det sagt. I så fall kan de nye statsrådene bli presentert på Slottsplassen fredag om en uke. Men sikkert er det ikke.