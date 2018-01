Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H), kommunalminister Jan Tore Sanner (H), samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) og fiskeriminister Per Sandberg (Frp) hadde alle meldt forfall til den ordinære spørretimen i Stortinget onsdag.

Senterpartiet sendte forrige uke ikke mindre enn åtte spørsmål til ulike statsråder som alle er nestledere i de to regjeringspartiene som for tiden forhandler om en ny regjeringsplattform med Venstre på Hotel Jeløy Radio rett utenfor Moss.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum er mildt sagt oppgitt.

– Statsrådene hadde tid til å gå på en fasjonabel middag i Oslo med NHO tirsdag kveld. Da blir det hult å argumentere med at de ikke har tid til å stille i Stortinget fordi de sitter i regjeringsforhandlinger. Dette er arroganse overfor det folkevalgte Stortinget, som er Norges høyeste organ, sier Vedum.

Brev til presidentskapet

Som varslet tar Senterpartiet nå opp saken med Stortingets presidentskap. I et brev ber parlamentarisk leder Marit Arnstad presidentskapet forklare statsminister Erna Solberg (H) spillereglene på Stortinget.

Arnstad understreker at det er enhver statsråds mest sentrale plikt å stille i Stortinget for å delta i debatter og svare på spørsmål.

– Dersom regjeringen velger å sette til side den parlamentariske sedvanen på dette punktet, endrer det forholdet mellom storting og regjering, skriver Arnstad og påpeker at dette kan svekke grunnlaget for det demokratiske ordskiftet i Norge.

Stortingspresident Olemic Thommessen er på besøk i Kina og sier han ikke har noen kommentar til saken nå.

Ingen stans i forhandlinger

Regjeringsforhandlingene på Jeløya foregikk onsdag på nestledernivå mens statsminister og Høyre-leder Erna Solberg (H) er i USA der hun onsdag kveld norsk tid møtte president Donald Trump.

Samme kveld møtte Frp-leder og finansminister Siv Jensen i SSB-høringen i kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) uttaler til NTB på vegne av ham selv og sine tre statsrådskolleger følgende:

– Stortinget skal selvsagt få svar på spørsmål de stiller til spørretimen. Det normale er at når en statsråd er bortreist og ikke har anledning til selv å besvare spørsmålet, så besvares spørsmålet av en annen statsråd. Alternativt kan representanten velge å få det utsatt til påfølgende spørretime.

Senterpartiet valgte å trekke samtlige spørsmål som regjeringen mente kunne besvares av andre statsråder i den ordinære spørretimen onsdag.

– Oppsiktsvekkende

Marit Arnstad poengterte fra talerstolen at hun i dialog med Samferdselsdepartementet hadde gjort det klart at hun ikke ville akseptere at hennes spørsmål ble besvart av en settestatsråd.

– Statsråden er innenlands, og jeg formoder han mener på viktig oppdrag. Men jeg er også kjent med at han hadde tid til å være med på NHOs årsmiddag tirsdag kveld. Da er det oppsiktsvekkende at statsråden ikke har tid til å komme til Stortinget for å svare på spørsmål om situasjonen for renholderne i NSB, sa hun.

Sp-representant Geir Pollestad trakk sitt spørsmål med følgende begrunnelse:

– Regjeringen har plikt til å møte i Stortinget, og ikke bare en «plikt» til å møte på NHOs årsmiddag.