1. Statlig narkosalg:

MDG vedtok en uttalelse om å utrede muligheten for statlig regulert omsetning av narkotika og åpner for legalisering av rusmidler som i dag er ulovlige.

Så du denne? Over én million har sett klimaforedraget til MDG-Stoknes

MDG har allerede programfestet at ulike modeller for strengt regulert omsetning av lettere rusmidler skal utredes. Søndag gikk partiet inn for å utrede om også tyngre rusmidler skal selges i statlig regi.

2. Forbud mot engangsplast:

Partiet vedtok å forby miljøskadelig engangsplast innen 2020. Forbudet skal gjelde blant annet sugerør, plastkopper, q-tips, kulepenner og små plastposer.

Partiet vil også fase ut bruk av gummigranulat på kunstgressbaner innen samme år. Overgangen skal lettes ved at det etableres en tilskuddsordning for kommuner som vil erstatte gummigranulat med mer miljøvennlige alternativer.

3. Seksuell trakassering og netthets:

Partiet vil ha en lov mot digitale seksuelle krenkelser og en egen ombudsperson som skal redusere terskelen for å varsle om hatefull adferd.

Les også: Lan Nguyen Marie Berg tar gjenvalg

Styrket seksualundervisning, som skal starte allerede i barnehagen, og undervisning om grensesetting er blant grepene i MDGs plan mot seksuell trakassering.

4. Vil vinne tilbake «tapt natur»

MDG vil at det skal lages en plan for storskala restaurering av vill natur, intakte økosystemer og større opplevelsesmuligheter i norsk natur. Partiet vil jobbe for å gjøre bymarkene rundt de store byene i Norge til «internasjonale pionérområder for restaurering av en rikere, villere og mer intakt natur med større opplevelsesverdier».

Partiet vil også etablere en eller flere norske nasjonalparker med totalforbud mot jakt, inkludert jakt på rovdyr.

5. 150.000 flere arbeidsplasser

Partiet vil redusere arbeidsavgiften med 2 prosentpoeng for lønnsgrupper med årsinntekt på under 320.000 kroner. Partiet anslår at dette vil koste om lag 5 milliarder kroner i året og skape rundt 30.000 arbeidsplasser.

Partiet vil også gi skattefradrag for forskning og utvikling, investering i bedrifter, og styrke tilskuddsordningene for gründere i små og mellomstore bedrifter.

6. Ny talsmann:

Tidligere leder i Framtiden i våre hender, Arild Hermstad, ble valgt som ny talsmann etter Rasmus Hansson, som takket for seg i toppolitikken.

Mats Rønning / NTB scanpix

Une Aina Bastholm ble gjenvalgt som kvinnelig nasjonal talsperson uten motkandidater.

Les intervjuet med Hermstad: MDGs nye talsmann mener partiet må velge venstresiden før neste stortingsvalg

7. Beholder navnet:

Forslaget om å bytte navn fra Miljøpartiet de Grønne til bare De Grønne ble stemt ned.

Klar for en litt mer gøyal oppsummering av landsmøtet?