Venstre gikk mest ned i profilenes hjemkommuner

Venstre gikk tilbake 0,9 prosentpoeng til 4,4 prosent i årets stortingsvalg og holdt seg derfor på riktig side av sperregrensen.

Men partiet falt i oppslutning i hele 393 kommuner, holdt seg på samme nivå i åtte kommuner og økte oppslutningen i 25 kommuner.

Aller verst gikk i Ulvik. Kommunen, som ligger i Hordaland, er hjemstedet til Venstres nestleder Terje Breivik. I år ble Venstres oppslutning halvert fra 19,8 til 10 prosent. Brevik sikret seg likevel stortingsplass med et nødskrik.

Verre gikk det for Sveinung Rotevatn fra Eid i Sogn og Fjordane som var inne på et utjevningsmandat i forrige periode, men som nå røk ut.

I stortingsvalget i år mistet Venstre hver tredje velger i Eid. Oppslutningen falt fra 23,6 til 15,6 prosent.

Eid likevel beste Venstre-kommune

Sveinung Rotevatn påpeker at hans hjemkommune Eid, til tross for nedgangen, fortsatt er kommunen i landet med høyest andel Venstre-velgere, slik kommunen også var det i 2013.

– Likevel er det en stor tilbakegang i år. Nedgangen følger vel stort sett trenden som vi ser i hele Sogn og Fjordane: Venstre gikk tilbake i alle kommunene i fylket, sier han.

Rotevatn mener dels det skyldes en normalisering av den politiske situasjonen i kommunen etter at Høyre og Ap kom veldig dårlig ut sist på grunn av trasévalget på E39 og striden om lokalsykehuset.

– Ap og Høyre gikk frem igjen nå, men fra lave nivåer fordi disse partiene måtte bære belastningen for disse to betente sakene.

Junge, Heiko / NTB scanpix

– Kan du lastes for Venstres tilbakegang?

– Jeg må også ta ansvar for at ikke gjorde det bedre i Eid. Eid er en viktig kommune for Venstre i fylket. At vi ikke gjorde det bedre i Eid kan være noe av årsaken til at Venstre ikke fikk noe mandat i Sogn og Fjordane i år.

– Kunne du gjort en bedre jobb?

– Jeg skulle gjerne gjort det bedre. Det er jeg lei meg for.

Men Rotevatn mener det ikke var snakk om noe distriktsopprør ved stortingsvalget i Eid kommune.

– Nei, det var ikke noe distriktsopprør i Eid. Sp står faktisk på stedet hvil i Eid, mens de gikk massivt frem i resten av fylket.

Rotevatn sier at Venstre i Eid kommune historisk sett har hatt større oppslutning i kommunevalg enn i stortingsvalg.

Eid styres også av den populære Venstre-ordføreren Alfred Bjørlo.

Taktisk håndsrekning fra Høyre

Venstre fikk karret seg over sperregrensen, men fikk stortingsgruppen redusert med én person, fra åtte til ni.

Som Aftenposten skrev dagen etter valget, fikk Venstre god hjelp av Høyre-folk som stemte taktisk, blant annet på vestkanten av Oslo, i Asker, Oppegård og Bærum.

Dette løftet Venstre, som endte rett over sperregrensen, sikret valgseieren for Erna Solbergs regjering og stortingsplass for Abid Q. Raja.

Her er de fem kommunene med størst økning for Venstre:

Kommune Oppslutning Endring fra 2013 Alta 11,4% 5,4% Bærum 10,9% 1,6% Oppegård 8,6% 1,2% Asker 10,1% 1,2% Tjøme 5% 0,7%

Her er de fem kommunene med størst tilbakegang for Venstre:

Kommune Oppslutning Endring fra 2013 Tydal 1,7% -5% Smøla 3,8% -5,2% Eid 15,6% -8% Granvin 3,9% -9,7% Ulvik 10% -9,8%

I Overhalla, den nordtrønderske kommunen hvor Venstre-leder Trine Skei Grande kommer fra, fikk Venstre 1,4 prosent av stemmene. Det er en nedgang på 2,9 prosentpoeng fra 2013-valget.

I bykommunen Alta gjorde for øvrig Venstre et brakvalg, gikk frem med 5,4 prosentpoeng og fikk en oppslutning på 11,4 prosent.

Alta er dermed den nest beste Venstre-kommunen i landet, bak Eid med 15,6 prosent.