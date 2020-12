Opposisjonen reagerer etter Aftenposten-avsløring: - Lar lobbyister få diktere karanteneregler

Ap, SV og Rødt reagerer skarpt på at NHO og Norsk Industri fikk definere karanteneregler mot helsefaglige råd. – Regjeringen lar en lobbyorganisasjon få diktere en veileder, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Aftenposten har avslørt hva som skjedde bak kulissene i juni da regjeringen åpnet grensene og ga utenlandske arbeidere fritak fra karantene i ti dager.

Helsedirektør Bjørn Guldvog og FHI-direktør Camilla Stoltenberg advarte regjeringen på forhånd om at risikoen for importsmitte var «særlig stor». Senere gikk importsmitten rett til værs.

Reglene ble skrevet av lobbyistene fra Norsk Industri og NHO. De var i strid med covid-19-forskriften, advarte helsetoppene.

Da sørget politisk ledelse for at forskriften ble endret.

– Her avsløres en forskjellsbehandling som må være voldsomt provoserende for de mange småbedriftseierne og arbeidsløse som venter på mer hjelp fra regjeringen, sier SV-leder Audun Lysbakken.

Nølende og på etterskudd

Ap-leder Jonas Gahr Støre mener reportasjen «bekrefter uroen vi har over at regjeringen har vært på etterskudd og nølende med hensyn til importsmitte.»

Han viser til flyene med skiturister som landet uten kontroll. I sommer åpnet regjeringen for feriereiser uten rutiner for innreise.

– Nå er vi på etterskudd i forhold til utenlandsk arbeidskraft som norsk industri trenger, men som må kontrolleres. Vi får inntrykk av at folkehelsemyndighetene nærmest måtte presse seg på under stort tidspress for å advare mot det de var i ferd med å gjøre, sier Støre.

Ap-lederen samtidig understreker at «vi står sammen i kampen mot smitten» og at regjeringen har forsikret at den følger helsefaglige råd.

– Men her får vi illustrert at ikke bare var de åpne for å overse helsefaglige råd. De så bort fra viktige råd fra helsemyndighetene.

Tror på mørketall

– Mener du at fritaket er en viktig årsak til smitteøkningen?

– Aftenpostens dokumentasjon taler et tydelig språk om at importsmitte har vært en viktig årsak. Jeg tror også det er mørketall og at mennesker har kommer hit uten å bli fanget opp.

Oljeforliket i Stortinget tidligere i år sikret oljeselskapene 39 milliarder kroner i skattelettelser. Det har utløst en bonanza.

– Var det galt å slippe inn utenlandsk arbeidskraft?

– Nei, norsk industri har behov for arbeidskraft utenfra selv om avhengigheten er blitt for stor. Vel vitende om at vi trenger arbeidskraft til norsk industri burde arbeidet med å kontrollere den vært satt i gang fra mars-april, sier Støre.

– Det er feil å si at krisepakken tok myndighetene på sengen. Den handlet om å videreføre prosjekter som ellers ville blitt nedlagt, mener Støre.

2.000 utlendinger testet positivt

Siden juni har over 2000 polakker, litauere, briter og andre utenlandske arbeidere kommet til Norge og testet positivt. Flere i opposisjonen mener regjeringen er for snille med mektige næringsinteresser.

SV-leder Lysbakken sier «Erna Solberg er ikke redd for å være streng mot folk i kampen mot pandemien.»

– Hun får derfor et stort forklaringsproblem når det viser seg at hun er langt mindre streng når det kommer krav fra lederne i næringslivet.

– Det var gode grunner til å åpne grensene i sommer, men spørsmålet er om regjeringen hadde god nok kontroll. Det er nå helt nødvendig å kreve svar fra Solberg og Høie. Hastverket, den lettvinte behandlingen av helsefaglige innvendinger og det tette samrøret med NHO som nå er avslørt, reiser store og alvorlige spørsmålstegn ved regjeringens håndtering, sier han.

Rødts leder Bjørnar Moxnes mener saken viser at «NHO har en hotline til Høyre-regjeringen som andre bare kan drømme om.»

– Vi har gjort oss altfor avhengig av importert arbeidskraft. For å styrke beredskapen må vi bli mer selvforsynt på arbeidskraft. Da må vi regulere arbeidskraftimporten slik at det blir mindre attraktivt for NHO å drive bruk og kast med arbeidstagere fra fattige land, sier han.

LO-sekretær Are Tomasgard sier at «LO har under hele koronapandemien ment at det har vært viktig å følge helsemyndighetenes råd.»

– Dette viser at vi dessverre har gjort oss altfor avhengige av tilreisende arbeidskraft, sier han.