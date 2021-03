Erna Solberg: Én bakketopp igjen før normalt liv

– Fra en dag til en annen ble hverdagen vår snudd på hodet. Og det ble stille i gatene og langs veiene, åpnet statsminister Erna Solberg søndag klokken 18.00 talen til nasjonen.

«Karantene, kohort, munnbind og håndsprit» ble hverdagslige ord, sa statsministeren.

Fredag er det ett år siden de første inngripende tiltagende mot koronapandemien ble innført i Norge.

– Det har tatt mer tid en vi så for oss. Nå er vi alle lei av pandemi, begrensinger og at vi må holde ut litt til. Men det må vi. Smitten er igjen økende. Derfor er vi ikke ferdig med strenge tiltak helt ennå, sa Solberg.

Hun sa at det fortsatt er «en bakketopp igjen» før vi kan vende tilbake til mer normale liv igjen.

– Som samfunn har vi vist oss fra vår beste side, oppummerte statsministeren. Solberg sa at hun er stolt av befolkningen som «har stilt opp for hverandre og ikke minst for sårbare grupper.»

Nå lengter statsministeren som alle andre tilbake til «hverdagen med klemmer og sosial liv».

– Vi er sammen om dette. Og sammen skal vi komme ut av dette, fortsatte hun, og viste til at i løpet av sommeren er håpet at alle voksne vil ha fått tilbud om vaksine.

I neste uke har regjeringen varslet nye tiltak etter at smitten og muterte virus har blomstret opp.

11. mars i fjor erklært Verdens Helseorganisasjon (WHO) sykdommen som en pandemi. 12. mars i fjor holdt statsministeren talen som endret og definerte de nye rammene for livet i Norge:

«I dag kommer regjeringen med de sterkeste og mest inngripende tiltakene vi har hatt i Norge i fredstid.

Tiltakene kommer til å ha stor innvirkning på vår personlige frihet.

Det er tiltak som griper direkte inn i våre hverdagsliv og hvordan vårt samfunnsliv fungerer.

Nå er dette helt nødvendig.», sa Solberg for snart ett år siden.

– La oss ta med oss det beste videre. La oss takke hverandre for innsatsen så langt. La oss gå sammen. Vi er på vei tilbake til hverdagene med hverandre, sluttet statsministeren talen søndag.