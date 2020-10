32 kommuner vil droppe årets TV-aksjon

I alt 32 kommuner har sagt at de ikke vil delta under årets TV-aksjon som skal gå til WWFs prosjekt mot plast i havet.

Havsuler har sine reir i fiskegarn av plast på fuglefjellet på Runde. Selv om mange kommune støtter formålet om å bekjempe plast i havet som er årets tema i TV-aksjonen, vil de ikke støtte Verdens Naturfond (WWF) fordi de er uenige i organisasjonens rovdyrpolitikk. Foto: Heiko Junge / NTB

Ifølge Verdens Naturfond har 32 kommuner sagt at de ikke vil stille opp når årets TV-aksjon skal gå av stabelen kommende søndag, skriver Nationen.

Det er flere ulike grunner til at kommunene ikke vil delta, men mange oppgir at de er uenige med WWF i mange standpunkter.

Særlig organisasjonens rovdyrpolitikk ser ut til å stå i veien for flere.

– Et flertall i kommunestyret er uenige i det WWF står for som organisasjon. For oss som en landbruk- og innlandskommune er årsaken først og fremst rovdyrpolitikken. Nå i senere tid har ulven gjort en del skade på beitedyr her, sier ordfører Sigbjørn Åge Fossdal (Ap) i Bygland til Nationen.

Kommunene som ikke vil delta strekker seg fra Bardu og Moskenes i nord til innlandskommuner som Engerdal, Rendalen og Åmot og ned til Bygland i Agder. I Bardu sier de støtter formålet med å bekjempe plastforsøpling i havet, men oppfordrer innbyggerne til å støtte en annen organisasjon enn WWF.

– Det går blant annet på rovdyrpolitikk, deres forhold til urfolk og organisasjonsstruktur. En rekke kritikkverdige forhold som vi ikke synes er greit, sier ordfører Toralf Heimdal (Sp).

