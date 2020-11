Brudd i budsjettforhandlingene i kveld

Regjeringen møtte Frps leder Siv Jensen til nye forhandlinger kl. 18.00 i kveld på Statsministerens kontor – men forlot møtet allerede etter 25 minutter.

Frp-leder Siv Jensen snakker med pressen på vei inn til budsjettforhandlinger med regjeringspartiene på Statsministerens kontor i Oslo tirsdag ettermiddag. Foto: Håkon Mosvold Larsen

24. nov. 2020 16:52 Sist oppdatert nå nettopp

Statsminister og Høyre-leder Erna Solberg, KrFs leder Kjell Ingolf Ropstad og Venstre-leder Guri Melby møtte fra regjeringspartiene klokken 18.00 i et forsøk på å snekre sammen en løsning som kan gi flertall for neste års statsbudsjett.

Allerede kl. 18. 25 forlot Siv Jensen møtet.

– Regjeringen har åpenbart ikke brukt tiden godt. Regjeringen kan komme opp med løsning om de vil, så får vi vente til vi hører fra den. Det har vært svært lite bevegelse, sa Jensen til NTB på vei ut fra det korte møtet.

Resultatløse samtaler siden 9. november

Selv om partene møttes, er det uvisst om det kommer nye tilbud og penger på bordet som kan gi en løsning og flertall for statsbudsjettet for neste år.

– Det er langt fra sikkert at vi kommer til enighet, men regjeringen vet hva som skal til. Det handler om større innrømmelser når det gjelder grensehandel, kvoteflyktninger, pensjonister og samferdsel, for å nevne fire store områder, sa Jensen før møtet.

Samtalene om neste års statsbudsjett har pågått siden 9. november. Sist helg ble samtalene flyttet opp på partiledernivå.

Strid om mye

Fortsatt er avstanden stor i synet på størrelsen på bistanden og antall kvoteflyktninger.

Det er også stor uenighet om alkoholavgiftene skal settes ned for å redusere grensehandelen, slik Frp krever.

En sentral kilde sier at Frp ikke har «fått» noe som helst på disse tre punktene, som alle berører KrFs hjertesaker i Granavolden-erklæringen.

Lite tyder på regjeringskrise

Etter at Frp forlot regjeringen tidligere i år er det ikke lenger et avklart borgerlig flertall for statsbudsjettet.

Regjeringen sier imidlertid at den fortsatt styrer etter Granavolden-erklæringen, som lå til grunn for flertallsregjeringen (av Høyre, Frp, Venstre og KrF). Frp sier man ikke lenger forholder seg til erklæringen.

Det er dermed ikke lenge noen samarbeidsavtale som «sikrer» regjeringen et flertall for budsjettet på Stortinget.

Samtidig er det mye som taler for at det ikke blir regjeringskrise på statsbudsjettet før jul. Det er knapt ett år til valget. Det er lite som tyder på at opposisjonen ønsker å ta over regjeringsansvaret på dette tidspunktet.

Stortingets finanskomité skal etter planen avgi finansinnstilling fredag 27. november. Det er foreløpig fristen som finanspolitikerne har på seg for å komme i mål.

Men det har også tidligere, under Solberg-regjeringen, forekommet at denne fristen er blitt overskredet.

Finansdebatten i Stortinget holdes 3. desember.