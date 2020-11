SV-leder Lysbakken: Ap er for defensive i fordelingspolitikken

SV-leder Audun Lysbakken advarer Ap-leder Jonas Gahr Støre mot å lene seg for tungt til Sp. – Får vi ikke til tilslutning til en politikk som er kraftfull nok til å gjøre noe med ulikhet og klima, så kommer vi til å gå i opposisjon, sier han.

SV-leder Audun Lysbakken advarer Ap om at partiet vil gå i opposisjon heller enn å føre slapp klima- og fordelingspolitikk. Foto: Terje Pedersen

Nå nettopp

Mandag var det SVs tur til å legge frem sitt alternative statsbudsjett. Et budsjett med overskriften «Kutte (klimagasser og privat rikdom), Bygge (offentlig velferd) og Dele (godene).

– Det holder ikke å gjøre én av delene. Du må gjøre alle tre, sier SV-leder Audun Lysbakken.

Budsjettet ivaretar ifølge SV behovet for å kutte klimautslipp, reversere Solberg-regjeringens skattelettelser og øke den offentlige velferden.

Det gjør SV gjennom:

Skattelette til alle som tjener under 600.000. Progressiv skatteøkning for inntektene over grensen.

To prosentpoeng lavere matmoms.

Innføring av en «grønn folkebonus»: Hele økningen i CO2-avgiften gis tilbake til alle med inntekter under 500.000. Beløper seg til kroner 1 270 for alle som tjener under 500.000 i 2021.

Gratis SFO for alle elever i første klasse og økt barnetrygd.

Å heve aldersbegrensningen på gratis tannhelse til 22 år.

20 milliarder kroner til et grønt, statlig investeringsselskap som skal investere i flytende havvind, bioindustri, karbonfangst- og lagring, batteriproduksjon, hydrogen og grønn skipsfart. Dette skal kombineres med en grønn statlig investeringsbank. Klimautslippene skal kuttes 61 prosent innen 2030.

– Velferden er utarmet

Lysbakken sier at «Høyre og Frp har lykkes over flere år med å få til en skattedebatt hvor de gir inntrykk av at vanlige folk skal få økt skatt fordi venstresiden går inn for samlet sett økte skatter».

Nå vil SV hamre inn at bare rikfolk får skatteøkninger.

– Velferden er utarmet etter åtte år med høyrestyre. Derfor gjennomfører vi et skatteskifte med økt skatt på formue, arv og eiendom. Vi kutter skattene for de aller fleste nordmenn, men sørger for at de aller rikeste bidrar mye mer, sier finanstalsperson Kari E. Kaski.

På spørsmål om hva som er de store forskjellene mellom Ap og SVs forslag, peker Lysbakken på to forhold:

– Den ene er vi går langt tøffere til verks når det gjelder omfordeling. Ap har dessverre gitt etter altfor mye for premisset til høyresidens spin-doktorer. De gjør derfor ikke nok for å rydde opp etter skattelettene til Erna Solberg.

– Det andre er at vi med mye større kraft kommer i gang med grønn omstilling. Vi viser hvordan dette kan gjøres på en rettferdig måte.

Han mener mange er negative til grønn omstilling av frykt for at byrdene fordeles urettferdig. De er redd for å miste jobben, inntekten eller begge deler.

– Slalåm med støtte fra høyresiden

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum snakker utelukkende om en Ap-Sp-basert regjering. Lysbakken ønsker på sin side en rødgrønn Ap-Sp-SV-regjering, som i perioden 2005–2013. Han mener Sp ønsker en sentrumsregjering som kan kjøre politisk slalåm og hente støtte fra Høyre og Frp i viktige saker.

– Vi er et alternativ til et rent Ap-Sp prosjekt. Bare et sterkt valg for SV kan sørge for at du får en regjering som er forankret på venstresiden. Og ikke en regjering som i realiteten vil være en form sentrumsregjering, sier han.

Lysbakken er glad for at «Ap er tydelig på at de ønsker et samarbeid med SV.» Om det blir en ny rødgrønn regjering, tror han vil stå og falle på politikken.

– Altså: klarer vi å bli enig? Vi vil i regjering fordi vi har store ambisjoner. Får vi ikke tilslutning til en politikk som er kraftfull nok til å gjøre noe med ulikhet klima, så kommer vi til å gå i opposisjon. Jeg tror at det er det som kommer til å avgjøre om det blir en rødgrønn regjering, sier han.