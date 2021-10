Vedum: - Vi har fått den regjeringen vi ønsker

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) i Stortingsgalleriet. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Finansministeren tror det vil komme på plass en løsning med Efta som gjør at Norge kan ha differensiert arbeidsgiveravgift også i sammenslåtte kommuner.

Trygve Slagsvold Vedum (Sp) hadde torsdag et møte med president Bente Angell-Hansen i Eftas overvåkingsorgan Esa.

Der var ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift, altså muligheten til å ha lavere arbeidsgiveravgift i distriktskommuner, tema.

– Jeg er opptatt av å finne gode løsninger sammen med Esa, slik at norske interesser blir ivaretatt. Det ser det nå ut til at vi har klart, både for ordningen for differensiert arbeidsgiveravgift for kommende år og rapporteringsplikt for utenlandske oppdragstagere, sier Vedum.

Differensiert arbeidsgiveravgift har i en årrekke vært en viktig distriktspolitisk sak for Senterpartiet.

Etter kommunereformen ble det stilt spørsmål ved om Norge kunne ha forskjellig arbeidsgiveravgift innad i en ny kommune.