Olaug Bollestad er innstilt som ny leder i KrF. Foto: Javad Parsa / NTB

Valgkomiteen i KrF innstiller Olaug Vervik Bollestad som ny leder i KrF. Det opplyser komiteen i en pressemelding.

– Olaug Bollestad er en veldig dyktig og erfaren politiker med et stort engasjement for KrF. Hun er faglig sterk, folkelig og god på å bygge laget. Jeg tror Bollestad vil være en samlende og god leder for KrF i den viktige tiden fremover, uttaler leder for valgkomiteen, Helga Marie Bjerke.

– Jeg vil takke for tilliten fra valgkomiteen. Hvis landsmøtet viser meg den samme tilliten, skal jeg gjøre mitt beste for å bygge KrF sammen med resten av ledelsen og KrF-laget nasjonalt, regionalt og lokalt. Norge trenger et sterkt sentrumsparti og et sterkt KrF, uttaler hun.

Bollestads verv som første nestleder blir da ledig. Dag Inge Ulstein foreslås til å ta over denne posisjonen, ved siden av nestleder Ingelin Noresjø.

Valget skal skje på et ekstraordinært landsmøte 13. november.