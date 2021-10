Erna Solberg: – Stolt og trist

Oslo fengsel, som ligger på Grønland i Oslo, er i dårlig stand.

Fengselet fra 1851 har stort vedlikeholdsbehov, og planen er nå at fengselet skal flyttes slik at tomten skal kunne brukes til byutviklingsformål.

Statsbygg holder for tiden på med å se etter egnede tomter for et nytt Oslo fengsel, både i og utenfor Oslo.

I forslag til budsjett for 2022 foreslår regjeringen å sette av 30 mill. til arbeidet.

Statsbygg har satt som krav at en tomt utenfor Oslo bør være på minst 65 mål. Tomten bør i tillegg ha god tilgjengelighet. Det er også blitt fremhevet at kjøretiden til et nytt Oslo fengsel ikke bør overstige 30 minutter fra Oslo politidistrikt.