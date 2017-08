Mens de store partiene hadde planlagt å presentere sine gjeveste løfter med brask og bram tirsdag formiddag, besluttet innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug å invitere pressen for å se på feilslått integrering i Rinkeby i Stockholm.

Før hun rakk å lande sprakk nyheten om at Sveriges integreringsminister avlyste det planlagte møtet fordi hun ikke ville være del av Listhaugs valgkamp. Og innen dagen var omme hadde byens borgermester anklaget den norske statsråden for «usmakelig utnyttelse av Stockholms gjestfrihet».

– Jeg kom ikke hit for å bli tatt bilde av, sa Listhaug mens hun gladelig poserte foran et kobbel av 20–30 norske og svenske pressefolk.

Oppstyret ble vegg til vegg-dekket i norske medier, også her i Aftenposten. Dermed havnet noen viktige og interessante nyheter litt mer i skyggen.

Hvis du synes det ble mye Listhaug-sirkus i går – disse bør du få med deg:

1. Regjeringen lover nytt bygg på kreftsykehus

Tirsdag morgen, rett etter at nyheten om at den svenske integreringsministeren droppet møtet med Listhaug sprakk, troppet finansminister Siv Jensen og helseminister Bent Høie opp utenfor Radiumhospitalet og lovet 2,7 milliarder kroner til nytt klinikkbygg.

Frp lovet allerede i valgkampen i 2013 å få et nytt bygg på plass på Radiumhospitalet, der flere av bygningene er nedslitt og har et betydelig oppgraderingsbehov. Den eldste bygningen er fra 1928, og det nyeste bygget er fra 2009. Milliardene skal komme i form av et lån, som skal inngå i neste års statsbudsjett.

2. Arbeiderpartiet bladde opp 12 milliarder til sykehusene

Fire timer senere la Arbeiderpartiet frem et løfte om 12 milliarder til sykehusene på bordet.

– Pengene skal først og fremst gå til sykehusinvesteringer, men også til lettere tilgang til medisiner, sier Torgeir Micaelsen, helsepolitisk talsperson i Ap.

Partiet kom samtidig med flere andre helseløfter, som du kan lese mer om her.

3. Grande lærte om «norske tilstander» på Stovner

Mens Listhaug tok turen over grensen, dro Venstre-leder Trine Skei Grande til Stovner. Der møtte hun forfatter Ståle Økland, som kommer ut med boken «Norske tilstander» i september.

Økland har fulgt politiet på Stovner i ett år, og fant ingen tegn til «svenske tilstander». Men noen utfordringer fant han. Her kan du lese mer om hva forfatteren mener er «norske tilstander».

4. Nedturen til Arbeiderpartiet bare fortsetter

Arbeiderpartiet sliter fortsatt på meningsmålingene, og tirsdag gikk Høyre forbi Ap som Norges største parti på en meningsmåling gjort for NRK.

Her forklarer Harald Stanghelle partiets problem i fem punkter:

5. Nye tall viser nedgang i frafall i videregående skole

Tirsdag kom nye tall fra Utdanningsdirektoratet som viser at rekordmange elever fullfører videregående utdanning.

73 prosent av elevene som påbegynte videregående i 2011 hadde fullført innen utgangen av skoleåret 2015/16. Tallet er det høyeste siden målingene startet for 17 år siden, ifølge direktoratet.

Ap-nestleder Trond Giske mener imidlertid utviklingen går alt for sakte.

Fortsetter utviklingen i dette tempoet, vil regjeringen være langt unna ambisjonen om at 90 prosent av elevene skal gjennomføre skolen innen 2030, sier han til NTB.

6. Færre arbeidsledige innvandrere

SSB kom også med nye tall som viser at andelen arbeidsledige blant innvandrerne har gått ned med 0,9 prosentpoeng fra samme periode i fjor.

Tilsammen var rundt 27.000 innvandrere registrert som helt ledige ved utgangen av mai 2017. Dette utgjør 38 prosent av de registrerte ledige totalt.

Også i den øvrige delen av befolkningen faller arbeidsledigheten, men bare med 0,2 prosentpoeng.