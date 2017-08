Mange advarte om at færre fedre ville ta ut fødselspermisjon dersom Høyre og Frp reduserte fedrekvoten.

Erna Solberg kuttet i 2013 likevel antallet permisjonsuker forbeholdt far fra 14 til 10.

Siden den gang har andelen fedre som tar ut mer enn 10 uker stupt.

– Dette er et av de beste eksemplene på at Høyre er en bremsekloss i likestillingsarbeidet og i familiepolitikken, sier Ap-leder og statsministerkandidat Jonas Gahr Støre til Aftenposten.

Han peker på hvordan ordningen på 90-tallet ble innført mot Høyres stemmer, og hvordan Solberg og hennes parti i 2013 ønsket hele fedrekvoten fjernet.

Grafen over er basert på tall fra NAV.

Skuffet over norske menn

I en debatt mellom Støre og Solberg på VGTV mandag, forsvarer Solberg Regjeringens kutt, selv om hun sier hun ønsket en annen utvikling.

– Jeg er ikke den første norske kvinnen som er skuffet over norske menn. Det vi har gjort er å tilbakeføre fire uker til familien, så de kan ta egne valg, sa Solberg.

Hun har tidligere hevdet at norske menn ikke ville la seg påvirke av kuttene, fordi kulturen for å være mer hjemme med barn har satt seg i Norge de siste 20 årene.

– Det var kanskje overoptimistisk på vegne av norske menn og norske familier, sier hun i VG-debatten.

Støre kjøper ikke dette argumentet

– Nå refser Solberg norske fedre for ikke å ta ut nok perm. Det viser en dyp manglende innsikt i den situasjonen norske foreldre står i. Jeg har møtt fedre som sier arbeidsgivere gjør det klart at det ikke er aktuelt med noe mer enn ti uker. Hvis du ikke har tryggheten i 14 uker, velger du ikke mer enn ti, sier Støre.

Ikke et likestillingsgrep, sier Solberg

Næringsminister Monica Mæland (H) sier til Aftenposten mandag at hun ønsker en pappaperm-omkamp i Høyre på grunn av tallene, og det hun frykter utviklingen betyr for likestillingen i Norge.

Også partifelle Tina Bru, som har ledet partiets utvalg for ny familiepolitikk, er åpen for en revurdering:

– Jeg var for kvoten og kjempet for den. Så jeg er fornøyd med at vi nå sier vi skal ha en kvote. Det er egentlig litt for tidlig å trekke konklusjoner om hva reduksjonen i antall uker har betydd, det ser vi først i 2018. Men jeg utelukker ikke å diskutere ting på nytt hvis resultatene er at veldig mange færre tar lang permisjon, sier Bru.

Partilederen hennes sier imidlertid at fedrekvoten ikke skal være et likestillingsgrep.

– Permisjonen kom ikke som et likestillingstiltak, det var et tiltak for barn, sier Solberg.

Lover å øke fedrekvoten igjen

Arbeiderpartiet lover å øke fedrekvoten til 14 uker dersom de får makten i Norge. Det får de støtte for i SV.

– Hva som er den lovfestede pappapermkvoten setter en norm for arbeidsgiverne. Ved å kutte i den, har mange menn mistet et viktig kort på hånden i møte med arbeidsgiver, sier nestleder Kirsti Bergstø.