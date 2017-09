Den siste innspurten startet i Bergen, der den siste partlederdebatten ble holdt fredag.

Første post på programmet var Haukeland sykehus i Bergen. Der presenterte Støre et løfte om at Arbeiderpartiet i regjeringsposisjon vil sette av én milliard kroner til opprettelse av to protonsentre for kreftbehandling.

Les hvem Aftenpodden mener vant debatten.

Det ene senteret skal ligge ved Haukeland i Bergen og ett skal være tilknyttet Oslo universitetssykehus.

Aftenposten er med på hele turen med helikopter fra Bergen til Haugesund, Stavanger, Kristiansand og Arendal før landing i Oslo lørdag kveld.

Rett før klokka 11 ankom Støre Haugesund. Helikopterturen gikk i regn og lave tåkeskyer, ekte vestlandsvær. Helikopteret strøk rett over vindmøllene på Fitjar.

Disse stedene skal Støre besøke i løpet av dagen:

Bergen, Haukeland sykehus

Haugesund, Aibel verft

Stavanger sentrum

Kristiansand, Sørlandssenteret

Arendal sentrum

Tilbake til Oslo

Tjernshaugen, Karen R

– Nå står mye på spill

Jonas Gahr Støre sier det var naturlig å besøke landsdelene som har vært hardest rammet av oljekrisen.

– Mye av det som har vært utfordrende i Norge de siste årene, ligger her. Og mye av det som er spennende i tiden fremover, ligger her, sier Støre.

Mandagens stortingsvalg blir det mest spennende på lenge. Ett mandat kan avgjøre om Norges neste statsminister heter Jonas Gahr Støre eller om Erna Solberg fortsetter.

Les Aftenpostens oversikt: Sjekk hvor slagene står i ditt fylke

Meningsmålingene har i snitt ligget på rundt 27 prosent for Arbeiderpartiet i september, ifølge nettstedet pollofpolls.no. Det er langt unna Støres uttalte mål fra valgkampens begynnelse - nemlig en oppslutning et stykke opp på 30-tallet.

Ett mandat kan avgjøre

Prioriteringen av Vestlandet og sørlandskysten forklares med at Arbeiderpartiet har muligheten til å kapre ekstramandater sammenlignet med 2013 i alle fylkene langs kysten fra Trøndelag til Vestfold. Unntaket er Telemark, der Ap forsvarer et mandat.

– Høyresiden gjorde et sterkt valg siste i stortingsvalg i 2013. Har du håp om å ta tilbake det nå?

– I 2015 gjorde vi et sterkt valg, og fikk ordfører langs denne kyststripen. Så her står mye på spill, sier Støre.

Arbeiderpartiet har leid inn tre helikoptre for å frakte Støres følge av rådgivere og pressekorpset som er med.

Erna Solberg til Drammen og Oslo

Lørdag er siste dag partilederne driver aktiv valgkamp. Søndag åpner stemmelokalene i noen kommuner.

Statsminister Erna Solberg skal lørdag på valgkamparrangement i Drammen, og vil deretter bli flydd i helikopter til Mortensrud i Oslo. Aftenposten dekker også disse arrangementene.

Mens statsminister Erna Solberg har sendt ut sitt program for valgkampen i forkant, én uke av gangen, har Ap-leder Jonas Gahr Støres program mange ganger ikke blitt kjent før dagen i forveien.

Først fredag ble opplegget for Støres siste helikopterstunt gjort kjent.

Ap-strateger forklarer at de bevisst har holdt programmet i innspurten åpent lengst muligfor å ha mulighet til fleksibilitet og å gjøre raske endringer.

Også mandag prioriterte Støre Vestlandet - den gangen i helikopter fra Ålesund til Bergen.