Siv Jensen: Vil frata innvandrere velferdsytelser hvis de ikke lærer seg norsk innen fem år

– Vi må gjøre mer. Vi mener det nå er på tide å stille krav om at man etter fem års opphold i Norge må ha lært seg norsk for å kunne motta velferdsytelser, sier Jensen.

Hun sier også at Frp nå vil ha et nasjonalt forbud mot nikab og ansiktsdekkende plagg i det offentlige rom.

– Det er en misforstått holdning at bare man fortsetter med høye nok velferdsytelser, så går det fint. Frp mener at ved å stille krav så vil integreringen gå både raskere og bedre, sier Jensen.

Varslet innstramming

I et intervju med Aftenposten i fjor høst lovet finansminister og Frp-leder Siv Jensen et langt tøffere Frp i valgkampen i 2017.

– Vi skal i valgkampen fortsette å være tøffe i justispolitikken og presentere nye restriktive løsninger i asyl- og innvandringspolitikken, sa hun da til Aftenposten da.

Nå, ved starten av valgkampen foran høsten stortingsvalg, skjerper Frp og Siv Jensen retorikken i innvandrings- og integreringspolitikken.

– For å få til en god integrering er det av stor betydning å få flere ut i jobb, i arbeid. Noe av det viktigste vi kan gjøre for å få det til er å stille krav, spesielt krav til norskopplæring, sier Frp-lederen til Aftenposten.

– Det er helt avgjørende for en god integrering at man lærer seg norsk, sier hun.

– Ved å være i arbeid lærer man seg også norsk. Derfor må vi knytte krav om norsk til ytelser fra NAV-systemet, sier hun.

– Etter fem år må man forvente at de som ønsker å bo i Norge, har lært seg norsk. Hvis de ikke har det, kan de heller ikke vente å få ytelser fra NAV, som kontantstøtte, arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd.

Tidligere i år har innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug gått inn for å heve boplikt i Norge fra syv til ti år for å få statsborgerskap.

Høyre: – Ikke sikker på om det er veien å gå

Innvandringspolitisk talsperson i Høyre, Ingjerd Schou, sier hun må se nærmere på forslaget før partiet kan ta stilling til spørsmålet.

– Jeg er ikke sikker på om det å sette en grense på fem år er veien å gå, men vi skal selvfølgelig vurdere alle forslag, sier Schou.

Hun mener det er andre kriterier som er viktigere når det skal vurderes om velferdsytelser skal gis. Schou nevner spesielt oppmøte og engasjement i kursopplæringen som viktige faktorer.

Anette Karlsen/NTB scanpix

– Vi er opptatt av at det må legges ned en egeninnsats fra dem som kommer til Norge, samtidig som vi må være romslige på at det tar tid å lære seg et nytt språk og tilpasse seg en ny kultur, sier Høyres innvandringspolitiske talsperson, og viser til at mange innvandrere kommer til landet med svært begrenset utdanningserfaring.

