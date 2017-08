– Venstre har mye fornuftig for seg, men jeg blir nok ikke Venstre-velger i år heller, sier Pål Østlyngen.

Aftenposten er blitt med Trine Skei Grande på dørbanking på Nordberg, et nabolag nordvest i Oslo der Venstre fikk over 10 prosent av stemmene ved forrige valg.

Mange åpner døren og slår av en prat. Under regntunge Venstre-paraplyer deler Grande og Hanne Hjelmungen Lorvik fra Oslo Venstre ut brosjyrer og frøposer med påskriften «biene ville stemt Venstre».

Valgforsker spent på taktiske stemmer

Men bier har som kjent ikke stemmerett. Og blant mennesker har Venstre slitt tungt på meningsmålingene i hele vår:

På de to nasjonale meningsmålingene hittil i august havner partiet på 3,1 og 3,2 prosent.

Valgforsker Bernt Aardal sier et usikkerhetsmoment å ta med i beregningen for Venstre, er i hvor stor utstrekning vi vil se taktisk stemmegivning på valgdagen.

– Da kan det samme skje som skjedde ved valget i 2005. Den gang gikk det ut appeller om at Venstre under sperregrensen ville sette det borgerlige regjeringsprosjektet i fare. Spesielt tidligere Høyre-velgere stemte Venstre og hjalp på den måten partiet over sperregrensen, minner Aardal om.

For Helene Engen som åpner én av dørene Grande banker på, kan nettopp det at Venstre ligger så dårlig an på meningsmålingene være et argument for å stemme på dem i år.

– Jeg har ofte stemt på små partier tidligere for å få dem opp, både SV og Venstre, forteller hun.

Monica Strømdahl

– Hadde ikke greid å slappe av på ferie

Grande mener målingene viser at det kan bli et svært spennende valg.

– Jeg er kjempeglad for at jeg avlyste ferien og bare sto på, for jeg tror ikke jeg hadde greid å slappe av uansett. Jeg tror det er veldig motiverende for organisasjonen også, når de ser at det er så jevnt. Nå teller hver dør vi banker på, sier Grande.

– Er det riktig å si at det er de stemmene fra eller til for Venstre som avgjør flertallet i dette valget?

– Ja. Med Venstre over sperregrensen har Erna flertall. Med Venstre under sperregrensen har Jonas flertall, sier Grande.

Hun tror partiet kan få et løft som følge av at velgerne ser at det er en fare for at de faller under den kritiske grensen.

– Jeg tror helt klart det kan mobilisere. Folk ser forskjellen når vi er der og ikke er der.

Monica Strømdahl

Ifølge Bernt Aardal er imidlertid ikke bildet fullt så enkelt. Han peker på at det ikke er automatikk i at Venstre over sperregrensen vil bety borgerlig flertall.

– Det vil også være viktig blant annet hvilke partier Venstre tar stemmene fra, og om SV havner over eller under sperregrensen, sier han.

Fakta: Slik var Grandes sommerturné Venstre-leder Trine Skei Grande avlyste årets sommerferie for å farte landet rundt i elbil. Hun besøkte 14 fylker i elbil sammen med rådgiver Mona Lindseth og Venstres førstekandidater. Tilsammen kjørte de 4580 kilometer, hadde 25 ladestopp og 10 fergeturer. Underveis møtte de om lag 350 gründere og småbedrifter – blant annet besøkte de ca. 20 mikrobryggerier. 5 festivaler ble besøkt: Kongsbergjazz, Gladmaten, Malakoff, Moldejazz og Olavsdagene. 37 FB-videoer ble laget under turen. Disse stedene ble besøkt fra 27. juni til 30. juli: Lillestrøm, Bærum, Tønsberg, Larvik, Horten, Sandefjord, Lier, Drammen, Kongsberg, Moss, Rygge, Fredrikstad, Sarpsborg, Halden, Oslo, Røros, Harstad, Tromsø, Skien, Hove, Arendal, Kristiansand, Mandal, Lillesand, Moi, Helleland, Stavanger, Tysvær, Bergen, Førde, Eid, Gloppen, Stranda, Molde, Aukra, Tingvoll, Trondheim, Orkanger, Melhus, Stjørdal, Steinkjer, Namsos, Levanger, Verdal/ Stiklestad, Innerøya, Overhalla.

Monica Strømdahl

– Mange har ikke fått med seg hva vi har gjort

Grande har tatt selvkritikk på at partiet de siste årene er blitt for ensidig forbundet med miljøsaken.

Det er noe av bakgrunnen for den såkalte «gründerturneen» Grande har lagt ut på i sommer.

– Vi har stort sett syntes i de sakene vi har hatt konflikt på, og ikke syntes på de tingene vi har fått til. Når vi nå har vært ute og snakket med hundrevis av bedrifter, treffer politikken vår veldig godt, men man har ikke fått med seg hva vi har gjort, eller hva vi skal gjøre.

Venstre-lederen sier partiet spesielt vil fokusere på Stavanger, Bergen, Oslo og Akershus i ukene som kommer.

– Der gjorde vi bra valg sist, og vi er veldig nært direktemandat. Når folk sier vi er et byparti, er ikke det helt rett. Vi må gjøre et bra valg overalt, men de siste dagene reiser nok jeg mellom de fire stedene.

Monica Strømdahl

Roser Erna Solberg opp i skyene

Venstre går til valg på en blågrønn regjering, altså en regjering med Høyre, Venstre og KrF.

Spørsmålet om hva hun gjør dersom Erna Solberg velger fortsatt samarbeid med Frp, svarer ikke Grande direkte på. Men hun går langt i retning av å si at Venstre uansett vil støtte en borgerlig regjering.

– Kan en velger som stemmer Venstre i år, være helt sikker på at det er en stemme til Erna Solberg som statsminister, uavhengig av hvem hun velger å samarbeide med?

– Vi skal kjempe for en blågrønn regjering, men vi er for at hun skal fortsette som statsminister. Jeg synes Erna Solberg har gjort en kjempejobb, sier Grande, og fortsetter:

– Selv om hun er Høyre-dame, har hun noen menneskelige kvaliteter jeg verdsetter høyt. Hun er genuint opptatt av folk. Det er en god kvalitet for en som skal være sjef i et land.

Ap og Sp = «Et fossilgrått mareritt»

Grande sier måten det andre regjeringsalternativet har utviklet seg – «med et Senterparti som vokser seg større og større på et veldig populistisk spor og et Ap som vil reversere alle reformer vi har satt i gang» – har gjort det lettere for Venstre å velge side.

– Truls Gulowsen i Greenpeace sa i et intervju at et rødgrønt flertall etter valget er et potensielt fossilgrått mareritt. Det er jeg enig i. En regjering av Ap og Sp vil være det verste alternativet for miljøet. Vi har dratt Frp mye lenger enn de er villige til å gå, sier Grande.

Monica Strømdahl

– Så hvis det blir rødgrønt flertall og Støre inviterer dere til regjeringssamtaler, takker du høflig nei?

– Da har vi tapt valget. Vi har som mål at det er en situasjon vi ikke kommer i. Vi skal prøve å vinne på den siden vi stiller til valg for, så jeg ser ikke for meg noen annen løsning.

Planlegger å gi seg på topp

Om Venstre havner under sperregrensen, kan partiet sitte igjen med to mandater på Stortinget. Grande selv og Abid Raja fra Akershus er i mange målinger de eneste to som ligger an til å komme inn.

– Hvordan tenker du på utsikten til å sitte igjen med en stortingsgruppe som består av bare deg og én til?

– Det har jeg gjort i åtte år, og det er veldig mye jobb. Det er mye morsommere å være ni og på vippen. Men det verste var at alt vi foreslo på barnefattigdom, småbedrifter og miljø ble nedstemt med brask og bram.

– Hva tenker du om din fremtid som partileder hvis dere havner under sperregrensen?

– Jeg planlegger ikke ut fra det. Jeg planlegger ut fra at dette skal gå bra. Min plan er selvfølgelig å gi meg på topp, hehe.