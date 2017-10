Stortingets rikeste skal lede finanskomiteen

I morgen velges han dermed til leder i finanskomiteen. Da møtes alle partienes parlamentariske ledere for å fordele leder- og nestledervervene i komiteene. Tradisjonelt ledes finanskomiteen av en fra regjeringspartiene.

Astrup får dermed ett av Stortingets tyngste og mest krevende verv. Han skal sikre Solberg-regjeringen flertall for budsjettet i et krevende politiske landskap.

Sammen med Trond Helleland, Høyres parlamentariske leder, blir han samtidig statsministerens viktigste lyttepost på Stortinget. De må fange opp stemningene i KrF og Venstre før det blir konflikt.

Fakta: Nicolai Eivindssøn Astrup (39) Født: 12. juni 1978 i Oslo. Er: Politiker. Første gang innvalgt på Stortinget fra Oslo i 2009, gjenvalgt i 2013 og 2017. Har vært leder av Oslo Høyre siden 2012. Utdannelse: Har en mastergrad i europeisk politikk og styring fra London School of Economics. Bakgrunn: Har vært leder i Oslo Unge Høyre, politisk rådgiver for Høyres stortingsgruppe, samt byrådssekretær i Oslo. Han var også ansvarlig redaktør for tidsskriftet Minerva i 2001–08.

At Astrup får det tunge vervet , er også et tydelig signal at han står høyt på listen over fremtidige kandidater til Høyres ledelse.

Samtidig er han Stortingets i særklasse rikeste representant. Ligningstallene fra 2016 viser at han hadde en inntekt på 6 millioner kroner, betalte 4,8 millioner i skatt og hadde en formue på 337 millioner. Formuen stammer fra familie- og investeringsselskapet Pactum, som faren, Eivind Astrup, bygget opp.

Familiens formue

Da Nikolai Astrup var fersk stortingsrepresentant for åtte år siden, var formuen hans på bare 193 millioner kroner.

– Hvordan har du klart å øke formuen så mye?

– Jeg er medeier i en familiebedrift som min far har bygget opp de siste 30 årene. Det har vært en positiv utvikling i bedriften i de årene jeg har sittet på Stortinget.

– Hva er din rolle i bedriften?

– Jeg eier nesten 25 prosent, og jeg sitter i styret for tiden. Utover det har jeg ingen rolle i bedriften.

– Vil du gå ut av styret nå?

– Nei, det blir ingen endring. Stortingsrepresentanter er som hovedregel ikke inhabile. Tidligere stortingsrepresentant Svein Flåtten satt i styret i sine bedrifter mens han satt i finanskomiteen.

– Etter all oppmerksomheten rundt Ap-leder Jonas Gahr Støres formue: Frykter du kritikk for din formuesforvaltning?

– Jeg forholder meg til Stortingets regelverk, og det har jeg gjort hele tiden.

– Har du også eieandeler i fond?

– Min formue er knyttet til familiebedriften. Men jeg har også eierandeler i noen norske fond. Familiebedriften driver også en del investeringer i aksjer og eiendom, også i fond.

– Hva slags etiske retningslinjer følger bedriften?

– I all hovedsak følger den retningslinjene for statens pensjonsfond utland, svarer Astrup.

Valgte annen vei enn faren

Eivind Astrup startet for seg selv i 1989, etter tilsammen 20 år i blant annet Storebrand, Oljeselskapet DNO og Platou-systemet. På tuftene av det som da het Platou Investment, startet han rederi, blant annet finansiert med barnas arv etter farfaren og «ikke så rent lite gjeld».

– Familien hadde ikke noe kapital før dette begynte. De Astrup-ene du har hørt om, er mine seksmenninger, har Eivind Astrup tidligere fortalt til Dagens Næringsliv. I dag er familieverdiene vokst til over 1,5 milliarder kroner.

Nikolai Astrup valgte en annen vei enn faren og tok en mastergrad i statsvitenskap ved prestisjetunge London School of Economics. Han var initiativtager og ansvarlig redaktør i tidsskriftet Minerva fra relanseringen i 2001 og frem til 2008, og han tilhører en generasjon av politikere i Høyre med sans for klassisk konservativ ideologi. Sammen med Torbjørn Røe Isaksen ga han ut boken Velferd etter velferdsstaten i 2004.

– Budsjettflertall viktigst

Nikolai Astrup er ikke i tvil om hva som blir den viktigste politiske oppgaven fremover.

– Det blir å sørge for et flertall for et statsbudsjett. Utover dette har finanskomiteen mange store oppgaver å ta fatt på i årene fremover. Noe av det viktigste blir å sikre flertall for en politikk som legger til rette for at norsk økonomi får flere ben å stå på, at flere av oss kommer i jobb og at det skapes flere nye jobber som bidrar til statsbudsjettet, ikke som lever av budsjettet, sier han.

Han får en vanskeligere oppgave enn forgjengerne, i og med at KrF har fristilt seg fra regjeringen og gått i opposisjon.

– Vi har samarbeidet godt med Venstre og KrF de fire siste årene, og jeg er helt sikker på at vi finner gode løsninger også i tiden fremover.