Nyhetsanalyse: 29. mars klokken 23.00. Den historiske brexit-datoen. Fredag kveld skulle Storbritannia stenge døren og kaste nøklene. Et over 40 år langt og trøblete ekteskap med EU ville være over.

Så skulle solen skulle igjen stige opp over Det britiske imperiet. Slik var eventyrfortellingen.